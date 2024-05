Grêmio vai ao STJD por interferência externa no duelo contra o Bahia | A TARDE

Nesta segunda-feira, 29, o Grêmio anunciou sua intenção de apresentar uma "notícia de infração disciplinar desportiva" ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em relação à suposta interferência externa na expulsão de Diego Costa durante a derrota por 1 a 0 para o Bahia no último sábado, 27, na Arena Fonte Nova.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho acusou Jailson Macedo Freitas, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana, de influenciar a equipe de arbitragem para a expulsão do jogador. Em sinal de protesto, Renato e toda a equipe técnica deixaram o gramado antes do término da partida.

"O senhor Jailson Macedo Freitas é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada, foi ele (Jailson) que diz que viu o Diego falar alguma coisa. Ele estava num local onde nem poderia estar, e o Diego não falou absolutamente nada", acusou o técnico gremista.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) explicou que Jailson Macedo Freitas estava presente no campo de jogo desempenhando o papel de delegado da partida. Como delegado, sua atribuição se limita a questões administrativas e operacionais do jogo, não envolvendo interferência em assuntos disciplinares.

Confira a nota do Grêmio na íntegra:

"O Grêmio acompanha com atenção os desdobramentos de sábado, que apontaram uma interferência externa na equipe de arbitragem do jogo contra o Bahia e culminaram com a expulsão do atleta Diego Costa.

Informa ainda que, com base no artigo 74 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vai ingressar com uma “notícia de infração disciplinar desportiva” (NIDD) no STJD, para que os fatos sejam devidamente apurados pela procuradoria do órgão e, após a investigação, as medidas cabíveis sejam tomadas".

ANAF pede banimento de Jailson Freitas

Mais cedo, a Associação Nacional de Árbitros de Futebol (ANAF) anunciou que vai protocolar no STDJ um pedido de banimento de Jailson Freitas por interferir na partida. Em uma nota oficial divulgada, a ANAF anunciou sua intenção de protocolar, ainda nesta segunda-feira, 29, um pedido de banimento de Jailson Macedo Freitas. Essa ação surge após acusações feitas por Renato Portaluppi, que alega que Freitas interferiu na expulsão do atacante Diego Costa durante o jogo realizado na noite do último sábado na Arena Fonte Nova.



O presidente da ANAF descreve o incidente como "um fato extremamente grave que mais uma vez coloca a arbitragem brasileira sob escrutínio".

O incidente ocorreu nos acréscimos da partida na Arena Fonte Nova. O árbitro Bráulio da Silva Machado recebeu informações de que Diego Costa teria proferido ofensas ao quarto árbitro. Como resultado, o centroavante, que estava no banco de reservas, foi expulso com um cartão vermelho. Renato então ordenou que todos os suplentes deixassem o gramado, mesmo antes do término da partida.

Jailson Macedo Freitas está designado para atuar no jogo entre Grêmio e Operário, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 30, sendo listado como "assessor". A escalação foi divulgada no site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).