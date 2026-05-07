Grupo City perde disputa para clube da Série A por joia de 16 anos

Joia do Mirassol monitorada pelo Grupo City, conglomerado que administra o Bahia e outros 12 clubes ao redor do mundo, o meia Cristian Araújo deve ser o novo reforço do Flamengo. O clube carioca superou a concorrência e encaminhou a contratação do jogador de apenas 16 anos.

Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando foi titular e camisa 10 sendo o atleta mais novo do elenco, Cristian é uma das apostas do novo diretor da base do Rubro-Negro, o português Alfredo Almeida.

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O Flamengo tem investido pesado em jovens destaques do futebol brasileiro e sul-americano. Promessas como o lateral-esquerdo Gustavo Ramirez (Mirassol), os meio-campistas Pedro Henrique (Paysandu) e Juan Sayago (River Plate), além dos atacantes Josmar (Avaí) e Diego Reyes (América-MEX) foram contratadas pelo Rubro-Negro nos últimos dias.

Cristian Araújo, inclusive, foi destacado pelo "Diario As", jornal da Espanha, após partida pela Copinha neste ano. O meia foi descrito como "uma das principais apostas" de um "projeto sólido de formação de atletas" pela publicação, que também revelou o interesse do Hoffenheim, da Alemanha.

Metodologia de trabalho

Sempre de olho em grandes promessas do futebol, o Grupo City também tem se movimentado na janela de transferências e fez uma proposta nas últimas semanas para contratar o atacante Heittor Vinícius, atacante de 18 anos do Palmeiras.

De acordo com o portal 'ge', a proposta é de 20 milhões de euros (quase R$ 118 milhões). Apesar de ainda não ter estreado profissionalmente, o jogador é um dos destaques do time sub-20 do Alviverde.