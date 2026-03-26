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BRASIL NA NBA

Gui Santos faz 31 pontos na NBA e quebra jejum brasileiro de 12 anos

Ala do Warriors brilha na vitória sobre os Nets e garante vaga com marca histórica

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

26/03/2026 - 9:48 h

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Gui Santos pelo Golden State Warrios
Gui Santos pelo Golden State Warrios -

Pela primeira vez em 12 anos, um jogador brasileiro fez mais de 30 pontos na NBA. Gui Santos, ala do Golden State Warriors, foi destaque na vitória dos Dubs sobre o Brooklyn Nets, entrando para um seleto esquadrão brasileiro a alcançar tal feito. A partida aconteceu nesta quarta-feira, 25, e terminou com o placar de 109 x 106.

Gui Santos terminou o jogo com 31 pontos marcados, sendo 4/6 nos tiros de três pontos, três rebotes, dois roubos, uma assistência e um toco em 34 minutos jogados. Desempenho que colaborou com a classificação de maneira matemática dos Warriors no play-in da competição.

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Jogadores que marcaram 30 pontos ou mais na NBA

  • Leandrinho - 10 vezes jogando pelo Phoenix Suns.
  • Nenê Hilário - 2 vezes jogando pelo Washington Wizards.
  • Anderson Varejão - 1 vez jogando pelo Cleveland Cavaliers.
  • Gui Santos - 1 vez jogando pelo Golden State Warriors.

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Última vez que a marca foi batida

A última vez que um jogador brasileiro alcançou tal feito foi em 2014, quando Nenê Hilário, pelo Washington Wizards, fez 30 pontos na partida contra o New Orleans Pelicans. No qual saiu vencedor pelo placar de 94 a 93.

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Tags:

basquete Golden State Warriors NBA

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