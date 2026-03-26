Gui Santos faz 31 pontos na NBA e quebra jejum brasileiro de 12 anos

Gui Santos pelo Golden State Warrios - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Pela primeira vez em 12 anos, um jogador brasileiro fez mais de 30 pontos na NBA. Gui Santos, ala do Golden State Warriors, foi destaque na vitória dos Dubs sobre o Brooklyn Nets, entrando para um seleto esquadrão brasileiro a alcançar tal feito. A partida aconteceu nesta quarta-feira, 25, e terminou com o placar de 109 x 106.

Gui Santos terminou o jogo com 31 pontos marcados, sendo 4/6 nos tiros de três pontos, três rebotes, dois roubos, uma assistência e um toco em 34 minutos jogados. Desempenho que colaborou com a classificação de maneira matemática dos Warriors no play-in da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jogadores que marcaram 30 pontos ou mais na NBA

Leandrinho - 10 vezes jogando pelo Phoenix Suns.

Nenê Hilário - 2 vezes jogando pelo Washington Wizards.

Anderson Varejão - 1 vez jogando pelo Cleveland Cavaliers.

Gui Santos - 1 vez jogando pelo Golden State Warriors.

Última vez que a marca foi batida

A última vez que um jogador brasileiro alcançou tal feito foi em 2014, quando Nenê Hilário, pelo Washington Wizards, fez 30 pontos na partida contra o New Orleans Pelicans. No qual saiu vencedor pelo placar de 94 a 93.