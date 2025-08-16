ESPORTES
Haaland brilha com 2 gols e City atropela na estreia da Premier League
Com atuação decisiva de Haaland e estreia empolgante de reforços
Por *Da Redação e AFP
O Manchester City mostrou que continua firme na briga pelo título inglês. Neste sábado (16), a equipe de Pep Guardiola goleou o Wolverhampton por 4 a 0 fora de casa, com dois gols do atacante Erling Haaland e ótimas atuações dos reforços recém-chegados.
Com o resultado, o atual vice-campeão da Premier League assume provisoriamente a liderança da competição e manda um forte recado ao Liverpool, que interrompeu a sequência de quatro títulos consecutivos do City na temporada passada.
“Fizemos um bom primeiro tempo, mas não tão bom no segundo. Isso é normal nesta fase da temporada”, comentou Guardiola, destacando a preparação curta para o início do campeonato.
Destaques: Haaland, Reijnders e Cherki
Logo aos 34 minutos, Haaland abriu o placar, após jogada iniciada por Tijjani Reijnders, uma das novidades do elenco. Aos 37, o próprio Reijnders ampliou com um chute de canhota, marcando em sua estreia oficial no futebol inglês.
No segundo tempo, Reijnders voltou a aparecer com uma assistência para o segundo de Haaland (61’). Já na reta final, Rayan Cherki, contratado junto ao Lyon, marcou um belo gol de fora da área e fechou a goleada aos 81 minutos.
