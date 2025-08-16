Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Haaland brilha com 2 gols e City atropela na estreia da Premier League

Com atuação decisiva de Haaland e estreia empolgante de reforços

Por *Da Redação e AFP

16/08/2025 - 18:25 h
Halland
Halland -

O Manchester City mostrou que continua firme na briga pelo título inglês. Neste sábado (16), a equipe de Pep Guardiola goleou o Wolverhampton por 4 a 0 fora de casa, com dois gols do atacante Erling Haaland e ótimas atuações dos reforços recém-chegados.

Com o resultado, o atual vice-campeão da Premier League assume provisoriamente a liderança da competição e manda um forte recado ao Liverpool, que interrompeu a sequência de quatro títulos consecutivos do City na temporada passada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia vai vencer o Corinthians? Saiba os palpites das IAs
Recuperado? Pulga viaja com elenco do Bahia para pegar o Corinthians
Desfalcado de volantes, Vitória é o time que menos desarma na Série A

“Fizemos um bom primeiro tempo, mas não tão bom no segundo. Isso é normal nesta fase da temporada”, comentou Guardiola, destacando a preparação curta para o início do campeonato.

Destaques: Haaland, Reijnders e Cherki

Logo aos 34 minutos, Haaland abriu o placar, após jogada iniciada por Tijjani Reijnders, uma das novidades do elenco. Aos 37, o próprio Reijnders ampliou com um chute de canhota, marcando em sua estreia oficial no futebol inglês.

No segundo tempo, Reijnders voltou a aparecer com uma assistência para o segundo de Haaland (61’). Já na reta final, Rayan Cherki, contratado junto ao Lyon, marcou um belo gol de fora da área e fechou a goleada aos 81 minutos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

#KunAgüero #ManchesterCity #PremierLeaque Futebol Haaland

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Halland
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

Halland
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

Halland
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Halland
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

x