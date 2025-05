Hebert Conceição fará primeira luta nos Estados Unidos

Hebert Conceição vencendo o ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021 - Foto: Wander Roberto I COB

O boxeador Hebert Conceição fará sua primeira luta nos Estados Unidos neste sábado, 10. Vindo de um cartel invicto com seis vitórias, sendo três nocautes, o campeão olímpico começará uma nova etapa em sua carreira.

Hebert subirá ao ringue em Kissimmee, Flórida, contra o norte-americano Rowdy Montgomery Jr, que chega para a luta com histórico de 11 lutas vencidas, seis derrotas e um empate. No ano passado, Montgomery lutou contra o polonês Maciej Sulecki, candidato ao título interino do Conselho Mundial de Boxe (WBC), compondo uma carreira de lutas contra nomes renomados no esporte.

Hebert, por sua vez, vem de uma vitória por unanimidade contra Esquiva Falcão, no Spaten Night Fight do ano passado, evento em que se tornou campeão brasileiro. O título lançou o nome do baiano ao boxe internacional, culminando na primeira luta do boxeador nos Estados Unidos.

No Brasil, Hebert é muito lembrado pelo ouro conquistado nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, na categoria peso-médio (75kg). Na ocasião, ele venceu o ucraniano Oleksandr Khyzniak de virada, no último round, garantindo a segunda medalha de ouro da história do boxe brasileiro.