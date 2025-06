IAs descartam Bahia na disputa pelo título da Sul-Americana

EC Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O sonho da Libertadores acabou para o Bahia após perder para o Internacional na última quarta-feira, 28 - mas um novo sonho começa com a classificação para a Copa Sul-Americana. Já conhecendo o primeiro adversário, o Bahia chega para enfrentar o América de Cali e ir em frente na competição, mirando o título.

Entre as muitas especulações sobre o futuro do Tricolor na competição, está a das inteligências artificiais, que fazem suas próprias curadorias dos dados disponíveis na internet para criar opiniões sobre o desempenho que o Esquadrão terá no torneio.

ChatGPT

Para o ChatGPT, o Bahia tem chances de chegar até as quartas de final: "O Bahia chega aos playoffs da Copa Sul-Americana de 2025 com um elenco competitivo e um estilo de jogo sólido sob o comando de Rogério Ceni".

"O confronto contra o América de Cali promete ser equilibrado, considerando o desempenho recente de ambas as equipes na competição. O América de Cali, por exemplo, empatou em casa com o Corinthians, demonstrando resiliência, mas também evidenciando vulnerabilidades defensivas", analisou.

"Se o Bahia conseguir impor seu ritmo de jogo e aproveitar as oportunidades, especialmente jogando na Arena Fonte Nova, tem boas chances de avançar para as oitavas de final", afirmou.

"No entanto, a partir das oitavas, o nível de dificuldade aumenta significativamente, com possíveis confrontos contra equipes como Fluminense, Lanús e Cienciano, que avançaram diretamente como líderes de seus grupos. Para o Bahia, alcançar as quartas de final seria um feito notável, mas dependerá de consistência tática, aproveitamento das chances e, claro, um pouco de sorte nos sorteios futuros", completou.

Meta AI

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, dá para sonhar com o Tricolor nas semifinais: "Acredito que o Bahia tenha potencial para avançar bastante na Copa Sul-Americana, mas depende muito do desempenho da equipe na competição. Considerando o futebol jogado pelo Bahia e pelos outros times, vejo o Bahia chegando às quartas de final ou até mesmo às semifinais".

"O Bahia tem um técnico experiente como Rogério Ceni, que já demonstrou sua capacidade em competições internacionais. Além disso, a equipe tem mostrado um desempenho consistente no Campeonato Brasileiro, o que pode ser um fator importante para a competição", continuou.

"No entanto, a Copa Sul-Americana é um torneio altamente competitivo, com times fortes e bem preparados. O América de Cali, primeiro adversário do Bahia, é um time colombiano que certamente dará trabalho", opinou.

"Se o Bahia conseguir manter um bom nível de jogo e aproveitar as oportunidades, pode ir longe na competição. Mas é fundamental que a equipe esteja bem preparada taticamente e fisicamente para enfrentar os desafios que virão", finalizou.