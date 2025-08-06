Ídolo do futebol, "Pelé palestino" morre em ataque de Israel a Gaza

Suleiman Al-Obeid, o "Pelé palestino" - Foto: Divulgação I Associação Palestina de Futebol

Hoje, a Palestina amanheceu sofrendo a perda do "Pelé palestino", ex-atacante que ficou marcado como melhor jogador da história do país. Aos 41 anos, Suleiman Al-Obeid faleceu em um ataque a Gaza durante a guerra entre Israel e Palestina nesta quarta-feira, 6.

O ex-seleção estava esperando ajuda humanitária depois de ser atingido no ataque, mas não resistiu aos ferimentos. A Associação Palestina de Futebol divulgou a morte do ídolo, marcado pela passagem no clube Markaz Khadamat Al-Shatea.

"Suas impressionantes habilidades e velocidade em campo lhe renderam um lugar na seleção nacional, pela qual jogou 24 partidas internacionais, marcando dois gols, o mais famoso deles um voleio contra o Iêmen em 2010", escreveu a associação.

Além do Pelé palestino, também apelidado de "gazela" e "joia negra", outras 321 figuras do futebol nacional faleceram durante a guerra na Palestina, somadas dentre os 662 mortos ligados à comunidade esportiva.

Quem era o Pelé palestino

Al-Obeid tinha 41 anos, uma esposa, três filhas e dois filhos. Nascido em Gaza, começou a jogar futebol no Khidmat Al-Shati’, time de Gaza, até chegar ao Centro de Juventude Al-Amari, na Cisjordânia, em 2009.

Lá, se tornou primeiro campeão da Liga Palestina de Futebol Profissional em 2010/11 e seguiu para o Gaza Sports Club, voltando ao Al-Shati no final da carreira. Al-Obeid venceu a artilharia da Liga Palestina em 2015/16 e 2016/17, e marcou 100 gols na carreira.

Na Seleção Palestina, foram 24 jogos e dois gols, incluindo a relembrada bicicleta em cima do Iêmen na Copa da Federação Oeste-Asiática de 2010.