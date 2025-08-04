Menu
MUNDO

Netanyahu avança e quer controle total de Gaza; saiba mais

Premier de Israel deve oficializar intenção com aliados

Por Cássio Moreira

04/08/2025 - 17:33 h
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu avançar no conflito contra a Palestina. Segundo informações de uma rede de televisão local, o premier está disposto a tomar o controle total de Gaza.

A ofensiva será confirmada na terça, 5, em uma reunião de Netanyahu com seu gabinete. Apesar de não ter respondido de maneira direta sobre as intenções do país, o líder israelense sinalizou uma ação para a libertação de reféns em Gaza.

Leia Também:

Alvo de tarifaço dos EUA, café brasileiro vai parar na China; entenda
VÍDEO: avião colide com aves e tem parte frontal destruída durante voo
Ex-STF sobe o tom e chama Trump de supremacista

"Devemos continuar unidos e lutar juntos para alcançar todos os nossos objetivos de guerra: a derrota do inimigo, a libertação de nossos reféns e a garantia de que Gaza não representará mais uma ameaça a Israel", disparou o premier de Israel.

Entenda o conflito

A Faixa de Gaza é alvo de uma disputa histórica entre Israel e Palestina, que atravessa décadas. O território, traçado na década 1940 pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em maio deste ano, Netanyahu confirmou o interesse pela tomada total do local, reivindicado pelas duas nações.

Os Estados Unidos também mostraram interesse em controlar Gaza. Segundo o presidente Donald Trump, um dos objetivos é a construção de resorts de luxo no local. "Moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita, como um lugar onde eles podem viver e não morrer", disparou fevereiro deste ano, durante encontro com Netanyahu.

