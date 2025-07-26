Menu
CRISE DE FOME

Israel abre corredores humanitários em Gaza

Anúncio foi feito em meio à pressão internacional para que Israel permita a entrada de mais ajuda

Por Redação

26/07/2025 - 20:59 h
Ministério da Saúde da Palestina afirma que 111 palestinos morreram de fome desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023
Ministério da Saúde da Palestina afirma que 111 palestinos morreram de fome desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023

A abertura de corredores humanitários para permitir a entrega de alimentos e medicamentos para a população que está na Faixa de Gaza, foi anunciada, neste sábado, 26, pelo governo de Israel.

O anúncio foi feito em meio à pressão internacional para que Israel permita a entrada de mais ajuda, em uma tentativa de evitar a crescente crise de fome.

Fome

Notícias sobre a fome em Gaza têm aumentando nos últimos dias, o que eleva a pressão internacional para que se libere ajuda humanitária para a região.

O Ministério da Saúde da Palestina disse que 111 palestinos morreram de fome desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

A desnutrição atingiu níveis robustos na Faixa de Gaza. A Agência das Nações Unidas (ONU) alerta que a entrada de ajuda humanitária no território cercado, segue extremamente limitada.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram, neste sábado, a permissão da retomada dos lançamentos áereos de ajuda humanitária. Foram arremessados paletes de farinha, açúcar e alimentos enlatados.

Israel prometeu iniciar uma série de ações destinadas a melhorar a resposta humanitária na Faixa de Gaza, bem como declarou ter retomado o fornecimento de energia para uma usina de dessalinização em Gaza, que “iria abastecer cerca de 900.000 moradores”.

Na última quarta-feira, 23, mais de 100 organizações humanitárias alertaram para a fome em massa que atinge a população da Faixa de Gaza em meio à ofensiva israelense.

A tarde play
