Ídolo do Vitória, Dinei sai da aposentadoria e retorna ao futebol baiano

Aposentado desde 2022, o atacante Dinei decidiu voltar aos gramados. Aos 41 anos, o ex-jogador do Vitória foi anunciado como reforço do SSA FC para a disputa da Série B do Campeonato Baiano, reforçando o elenco da equipe que busca um lugar na elite estadual.

Dinei teve três passagens marcantes pelo Vitória, onde disputou 131 partidas e marcou 48 gols. Foi campeão baiano em 2013 e se destacou na goleada histórica por 7 a 3 sobre o Bahia na final daquele ano, marcando quatro vezes.

Além do Leão, o centroavante também vestiu as camisas de Atlético Paranaense, Palmeiras e atuou no futebol chinês.

Com o retorno, Dinei se junta a uma leva de veteranos que reforçam a Série B do Baiano, como Kieza e Rogério, contratados pelo Fluminense de Feira.