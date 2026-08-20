Ídolo faz vaquinha de R$ 30 milhões para reforma histórica na Série A

O Internacional quer modernizar o seu Centro de Treinamento e terá a ajuda de Tinga — ídolo histórico que empilhou taças pelo clube na primeira década do século XXI. O planejamento do ex-jogador é mobilizar torcedores e arrecadar R$ 30 milhões para reformar o CT Parque Gigante, que foi inaugurado em 2012.

O ex-volante afirmou já ter arrecadado mais de R$ 1 milhão em doações, antes mesmo do lançamento da arrecadação. Denominado de CTorcedores, o projeto foi apresentado como uma forma de mobilização coletiva para melhorar a estrutura do clube, sem incluir custos diretos do Colorado.

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A iniciativa foi anunciada em junho de 2026 em um evento que reuniu cerca de R$ 600 mil reais em arrecadações. Outro ídolo histórico do Internacional, Dunga e o goleiro Alisson, que iniciou a carreira no time gaúcho, também estão envolvidos.

Tinga em campo pelo Internacional - Foto: Divulgação

Entenda o projeto da modernização

A campanha foi montada com base em uma homenagem a uma das maiores conquistas da história do Colorado. A ideia é que cada torcedor doe R$ 23,53, em alusão ao horário exato que terminou a final da Libertadores de 2006, marcada pela primeira conquista continental do Inter, contra o São Paulo.

Apesar da sugestão, qualquer valor pode ser acrescentado à arrecadação através da chave pix "[email protected]", ou de um QR Code gerado no site do ex-jogador. No último sábado, 16, ele promoveu um evento exclusivo para convidados com direito a feijoada e churrasco para iniciar a campanha.

Para potencializar ainda mais a campanha, Tinga prometeu buscar um investidor disposto a aportar mais R$ 1 milhão cada vez que esse mesmo valor for arrecadado através dos torcedores.

Fotos do projeto do CT Parque Gigante: