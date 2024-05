Ídolos da dupla Ba-Vi divergem sobre adiamento do Brasileirão | A TARDE

A paralisação do Campeonato Brasileiro foi oficializada na terça-feira, 14, em virtude da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Após pedido oficial dos clubes, a CBF optou por adiar as próximas duas rodadas da Série A, decisão que foi publicamente apoiada por Bahia e Vitória, que chegaram a se manifestar juntos.

Mas afinal, quais serão os efeitos do adiamento dos jogos para a dupla Ba-Vi? Em contato com a reportagem do Grupo A TARDE, ídolos dos dois clubes opinaram sobre o momento e como isso pode influenciar para ambos. Vale lembrar que os rivais vivem momentos distintos na temporada, com o Tricolor tendo seu melhor início na era dos pontos corridos, enquanto o Leão está na zona de rebaixamento e buscando vencer pela primeira vez na competição.

Ex-volante com passagem marcante pelo Vitória, Xavier avaliou a paralisação como uma "questão humanitária". Ele entende que a decisão foi correta diante da má situação em que se encontram os times gaúchos, que tiveram seus estádios e centros de treinamento completamente danificados.

Segundo Xavier, o adiamento das rodadas representa a isonomia sendo respeitada no campeonato. "A questão da estrutura, da logística, para conseguirem [times gaúchos] desempenhar um bom papel dentro dos jogos. Esses times precisam ter como treinar, precisam ter como se deslocar, então é uma questão aí de critério, de analisar realmente para ter essa igualdade de possibilidades. Às vezes o deslocamento, toda essa operacionalidade para fazer um jogo, que já é algo muito exaustivo, aumenta.", comentou.

Olhando para o âmbito apenas do Vitória, Xavier entende que ter mais dias de treinamento pode ajudar a equipe a se preparar melhor para os jogos. No entanto, ex-jogador afirma que, diante do nível de competitividade da Série A, o elenco também precisa corresponder em campo. Ele afirma que as contratações da temporada precisam de mais tempo de jogo, e, com isso, deve ser feita uma avaliação sobre futuras movimentações no mercado.

"O Vitória, talvez, com os dias a mais de treino, consiga ter essa tranquilidade para reestruturar as ideias de jogo com o trabalho e tentar melhorar a performance", iniciou o ex-volante.

"Atletas que o Vitória contratou não foram utilizados na sua maioria no primeiro semestre para manter o entrosamento do time e ganhar o Campeonato Baiano, mas eu acredito que deveriam ter sido usados com mais frequência para agora estarem em um nível melhor de competitividade. É necessário ver se as contratações foram ou não acertadas, mas ainda está no início do campeonato, então cabe sim rever esses atletas, analisar se as contratações foram acertadas. Infelizmente, se elas não forem, o Vitória vai ter que mexer nos cofres novamente e vai acabar consolidando como um erro de contratações", analisou.

João Marcelo discorda da paralisação

Quem também conversou com o Grupo A TARDE foi o ex-zagueiro João Marcelo, campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia. João, no entanto, opinou que o Brasileirão não deveria ser paralisado, e que a CBF deveria se responsabilizar por realocar os clubes gaúchos e dar qualquer suporte necessário para estas agremiações. Ele também sugeriu campanhas de solidariedade durante a competição.

"Acho que é um erro parar o campeonato! A CBF deveria montar uma estrutura em Teresópolis [Granja Comary] ou em outro estado. O Campeonato Brasileiro vai trazer um pouco de alegria para o povo", comentou João Marcelo. "O Governo Federal está cuidando da situação", completou o ex-atleta e ídolo tricolor.

Ainda segundo o ex-zagueiro, não há como ter certeza se será positivo ou negativo para o Bahia a parada. Para ele, o Tricolor tem tudo para manter a boa fase na temporada e uma eventual queda de rendimento não poderia ser atribuída aos adiamentos dos jogos.

"Se vai ser bom ou ruim para o Bahia e outros clubes, só depois para saber. Ano passado não teve paralisação e o Botafogo não segurou a belíssima campanha que estava fazendo. Isso não pode ser uma desculpa para caso o Bahia tenha um queda de rendimento", indicou.

Com o Brasileirão parado, Bahia e Vitória agora voltam a campo pela Copa do Brasil, que foi mantida pela CBF até então. Na quarta-feira, 22, o Leão recebe o Botafogo precisando reverter a derrota por 1 a 0 na ida, enquanto o Tricolor visita o Criciúma na quinta ,23, mas com a vantagem mínima de um gol.

