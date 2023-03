II Copa de Concessionárias de Salvador chega à 5ª rodada no domingo

A bola rola neste domingo,12, a partir das 8h, no campo sintético do clube Sesc Piatã, pela Copa de Concessionárias de Veículos de Salvador. A Eurovia Renault, líder na tabela de classificação de 2023, com 9 pontos, enfrenta a Indiana, 7ª colocada, com 3 pontos no campeonato. Logo após, às 9h, a vice-líder Danton enfrenta a Cresauto, que está em 9ª lugar. A campeã de 2022, Sanave, entra em campo às 10h, contra Asa Motopema, que figura na 5ª posição. O último jogo está marcado para 11h, e vai acontecer entre Brune e Baviera, 8ª e 4ª respectivamente.

A Copa de Concessionárias de Veículos de Salvador tem como objetivo estimular a prática de atividades físicas para proporcionar bem-estar e qualidade de vida entre os colaboradores, além de mais disposição no trabalho e interação. A competição foi idealizada pelo do ex-jogador, comentarista esportivo e apresentador de TV, Elizeu Godoy, em parceria com o Sesc Bahia.

A II Copa de Futebol das Concessionárias de veículos de Salvador tem apoio do Grupo A TARDE, distribuidora de combustível Larco Petróleo, Vitalmed, Bem Mais Benefícios, SINCOVID - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado da Bahia e SINDCON-BA - Sindicato dos Trabalhadores em Vendas de Consórcios de Veículos, Vendedores de veículos, Distribuidoras de veículos e Congêneres do Estado da Bahia.