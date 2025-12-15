Menu
AVASSALADOR!

Imparável! Cria do Bahia vive atuação de gala com golaço na Europa

Anderson Talisca voltou a brilhar no velho continente após marcar hat-trick na Europa League

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

15/12/2025 - 18:16 h
Imagem ilustrativa da imagem Imparável! Cria do Bahia vive atuação de gala com golaço na Europa
-

O meia-atacante Anderson Talisca voltou a brilhar após marcar um hat-trick na Europa League. Nesta segunda-feira, o jogador revelado pelas categorias de base do Bahia balançou a rede duas vezes na goleada do Fenerbahçe por 4 a 0 sobre o Konyaspor, pelo Campeonato Turco.

Após abrir o placar depois de converter uma cobrança de pênalti deslocando o goleiro, Talisca marcou um golaço de fora da área. O atleta fez 13 gols e distribuiu duas assistências em 24 jogos na temporada até o momento.

Assista:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Anderson Talisca (@andersontalisca)

Na última quinta-feira, 11, Talisca brilhou na primeira fase da Europa League ao marcar três gols contra o Brann, da Noruega. No Fenerbahçe desde fevereiro, o jogador tem vínculo com o clube até junho de 2026 e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro.

Durante o programa 'Jogo Aberto', da Band, o meia-atacante não descartou o retorno ao Bahia e deixou aberta a possibilidade de assinar um pré-contrato.

"No dia 10 de janeiro já posso assinar um pré-contrato [...] A gente conversa bastante e vai depender do clube, não é só da minha vontade", declarou Anderson Talisca.

