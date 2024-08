Intermunicipal 2024: Confira os resultados da 3ª rodada

Campeonato Intermunicipal movimentou todas as regiões do estado - Foto: Frank Alem

A terceira rodada do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2024 foi disputada no último final de semana. Seis seleções seguem invictas após três partidas disputadas pelo maior campeonato de futebol amador do mundo.

Euclides da Cunha, Crisópolis, Conceição da Feira, Castro Alves, Uruçuca e Eunápolis venceram todos as suas partidas.



Alguns placares elásticos também foram destaque, como a goleada por 4 a 0 de Quijingue sobre Jeremoabo, de Tucano sobre Ribeira do Pombal, de Aurelino Leal sobre Ilhéus, e de Brumado diante do Guanambi.

Confira os resultados da 3ª rodada do Intermunicipal 2024

João Dourado 2x0 Miguel Calmon

Santa Bárbara 0x1 Serra Preta

Serrinha 2x0 Ipirá

Euclides da Cunha 1x0 Glória

Quijingue 4x0 Jeremoabo

Tucano 4x0 Ribeira do Pombal

Crisópolis 1x0 Barrocas

Conceição do Coité 0x0 Santaluz

Valente 0x0 Retirolândia

Alagoinhas 0x1 Conceição da Feira

Feira de Santana 3x0 Pojuca

Camaçari 1x0 São Sebastião do Passé

Lauro de Freitas 0x0 Simões Filho

Cruz das Almas 0x1 Saubara

Cachoeira 1x1 Santo Amaro

Valença 1x0 Conceição do Almeida

Castro Alves 1x0 Santo Antônio de Jesus

Ibirapitanga 0x0 Jequié

Itiruçu 0x3 Ipiaú

Vitória da Conquista 3x1 Itabuna

Ibicaraí 2x1 Itapetinga

Ilhéus 0x4 Aurelino Leal

Coarací 0x1 Uruçuca

Luís Eduardo Magalhães 3x0 Paratinga

Brumado 4x0 Guanambi

Itaju do Colônia 0x3 Potiraguá

Itagimirim 3x0 Mascote

Prado 0x2 Eunápolis