Internacional vem com baixas para jogo contra o Vitória; saiba quais

Allan Patrick é um dos líderes do Internacional - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Vitória e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho poderá ter até quatro desfalques importantes para a partida em Salvador.

É certo que o técnico Eduardo Coudet não contará com o goleiro Rochet, e os atacantes Rafael Borré e Enner Valência, todos convocados para defender as seleções do Uruguai, Colômbia e Equador na Copa América.

Lesionados, o meia Maurício e o atacante Alário estão em tratamento. A enfermaria Colorada tem mais um paciente. O meia Alan Patrick sentiu um estiramento na coxa, logo no início do jogo contra o São Paulo e está vetado pelo departamento médico do time de Porto Alegre.

Vindo de dois empates consecutivos, o Vitória chega a marca de 11 jogos sem vitórias na temporada na temporada, sendo o oitavo no Brasileirão. Sem vencer desde seu retorno a Série A, o Leão da Barra é o lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados em oito partidas disputadas.