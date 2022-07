Internado em São Paulo, Galvão Bueno faz cirurgia na coluna

O narrador esportivo Galvão Bueno, de 72 anos, passou por uma cirurgia na coluna na tarde desta sexta-feira, 29, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O problema já havia sido detectado anteriormente e os médicos optaram pelo procedimento cirúrgico.

Segundo informações do Notícias da TV, Galvão foi ao hospital na quinta-feira, 28, realizar um check up de preparação para a Copa do Mundo do Catar. Ele chamou atenção após chegar no local com uma equipe da Globo, devido a gravações de um documentário sobre sua carreira para o serviço de streaming Globoplay.

A cirurgia teve como objetivo corrigir uma pequena fissura pré-existente, de quando ele jogava basquete, que estava causando dores. Segundo a equipe do comentarista, Galvão “está bem, se recupera no quarto e terá alta em poucos dias”.