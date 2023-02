Itabuna atropela o Bahia e garante classificação para semifinal

Já classificado e com a primeira posição garantida, a garotada do sub-20 do Bahia não resistiu e perdeu por 4 a 0 para o Itabuna, em Camacã. O resultado que selou a ida do Dragão do Sul para a semifinal do Baianão foi construído logo na etapa inicial. Os gols foram marcados por Hitalo, Alex Sandre, duas vezes, e Cesinha.

Mal o juiz deu início a partida, a equipe da casa já foi abrindo o placar. Hitalo aproveitou bom cruzamento de Cesinha na ponta direita e empurrou a bola para o fundo das redes.

Aos 39, Alex Sandre fez de cabeça. O jogador aproveitou um belo passe de Luis Felipe. Dois minutos depois, Cesinha recebeu livre, cortou o zagueiro Tricolor e finalizou para fazer 3 a 0.

Já nos acréscimos, Alex Sandre fez o quarto e fechou a goleada.

Mesmo com a derrota, o Tricolor de aço ficou com a liderança, com 21 pontos. Já o Itabuna levou a última vaga na 4ª posição, com 15 pontos conquistados. As outras vagas ficaram com a Juazeirense (terceiro) e a Jacuipense (segundo).