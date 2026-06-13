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Italo bate campeão olímpico e encara Medina na semi em El Salvador

Potiguar superou o francês Kauli Vaast e decide a liderança do ranking mundial

Lucas Vilas Boas
Por
Italo Ferreira e Gabriel Medina disputarão vaga na decisão
Italo Ferreira e Gabriel Medina disputarão vaga na decisão - Foto: WSL

A quinta etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), disputada em El Salvador, terá um confronto brasileiro de peso nas semifinais. Neste sábado, 13, Italo Ferreira garantiu vaga entre os quatro melhores ao derrotar o francês Kauli Vaast, atual campeão olímpico, e agora medirá forças com Gabriel Medina por um lugar na decisão.

O embate marcou um feito inédito na modalidade: foi a primeira vez que dois surfistas campeões olímpicos se enfrentaram em uma bateria oficial. Melhor para Italo, medalhista de ouro em Tóquio 2021, que levou a melhor sobre o vencedor dos Jogos de Paris 2024 pelo placar de 10,67 a 8,33.

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A classificação mantém vivo o duelo pela liderança do ranking mundial. Apenas Medina e Italo têm chances de encerrar a etapa na primeira colocação. Para assumir o topo, Gabriel precisa conquistar o título e, caso isso não aconteça, Italo permanecerá na liderança da temporada.

Dias antes de entrar na água, o potiguar sofreu uma lesão no joelho após uma colisão com outro surfista durante um treino. O incidente exigiu pontos cirúrgicos e colocou em dúvida sua participação na etapa salvadorenha.

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Na bateria das quartas de final, o equilíbrio predominou durante boa parte do confronto. Os dois atletas encontraram ondas semelhantes e executaram séries parecidas de manobras, mas o brasileiro conseguiu notas superiores nos momentos decisivos.

Com 6,50 em sua melhor onda, abriu vantagem sobre Vaast, que recebeu nota 5. Mais tarde, ampliou a diferença ao somar 4,17, enquanto o francês obteve 3,33. Sem boas oportunidades nos minutos finais, o europeu não conseguiu reagir.

Do outro lado da chave, Medina confirmou o favoritismo diante do mexicano Alan Cleland. Apesar de o adversário largar na frente com uma onda avaliada em 6,17, o tricampeão mundial mostrou regularidade ao longo da bateria e assumiu a liderança com notas suficientes para controlar a disputa.

Com condições difíceis no mar e poucas ondas de qualidade, Medina ainda encontrou espaço para ampliar sua pontuação na reta final. Cleland chegou aos últimos minutos precisando de uma nota modesta para virar o confronto, mas não encontrou uma oportunidade capaz de colocá-lo à frente. O brasileiro avançou com o placar de 8,80 a 6,17.

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