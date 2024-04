Jacuipense anuncia contratação de lateral-direito ex-Barcelona | A TARDE

Em preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, o Jacuipense segue reforçando seu elenco. Nesta quinta-feira, 18, o clube anunciou a contratação do lateral-direito Hugo Moura, de 24 anos.

Um dos destaques do Barcelona de Ilhéus, 3º colocado no Campeonato Baiano, Hugo foi indicado ao prêmio de melhor lateral-direito da competição, mas acabou recebendo menos votos que Zeca, do Vitória.

Além do Barcelona, o jogador acumula passagens por Vitória da Conquista e Galícia, no futebol baiano. Fora da Bahia, ele vestiu as camisas do Lagarto-SE, Ipojuca-PE, Atlético Gloriense-SE e Tuna Luso-PA.

Anteriormente, a equipe de Riachão do Jacuípe já havia anunciado as contratações do zagueiro Zulu, 26, do lateral-esquerdo Alex Cazumbá, 35, do volante Alex Galo, 28, e do atacante Ruan Teles, 26.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou a tabela detalhada da Série D, mas a competição está prevista para começar no fim de semana do dia 28 de abril. O Jacuipense estreia contra o Petrolina-PE, fora de casa.