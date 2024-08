Jacuipense aposta em camisa 10 para avançar de fase na Série D

Matheus Firmino em campo pelo Jacuipense - Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Após empate sem gols no jogo de ida, o Jacuipense está no Ceará para o confronto de volta diante do Iguatu, marcado para este sábado, 3, às 16h. O duelo vale uma vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileirão.

O meia Matheus Firmino, artilheiro do Jacuipense na competição com cinco gols, está focado no confronto decisivo. Além de gols, o camisa 10 contribuiu com três assistências em 11 jogos e é um dos destaques da Série D.

"Vejo a temporada que estou fazendo com bons olhos. Cheguei no Jacuipense para poder ajudar a equipe de alguma maneira na Série D. Graças a Deus, os gols e assistências vêm saindo para coroar um bom momento na temporada", declarou o meia de 25 anos.

"Temos uma grande decisão pela frente no sábado, sabemos o que temos que fazer para buscar a classificação fora de casa. Esse confronto vai ser jogo muito duro, igual foi o primeiro jogo de ida. Esperamos sair felizes desse jogo", complementou.

Matheus Firmino em campo pelo Jacuipense | Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

Firmino chegou ao Jacuipense depois de bela passagem pelo Velo Clube, onde conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista. Para ficar com a vaga, o Jacupa precisa vencer por qualquer placar. Em caso de novo empate, a vaga será decidida por meio de disputa de pênaltis.