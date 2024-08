Jake Paul nocauteia Mike Perry e desafia brasileiro Alex Poatan

O ator e youtuber norte-americano Jake Paul fez história no boxe neste sábado, 20 - Foto: Esther Lin/MVP Promotions

O ator e youtuber norte-americano Jake Paul fez história no boxe neste sábado, 20, quando nocauteou o ex-lutador do UFC Mike Perry. Com o resultado, Jake Paul atingiu sua sexta vitória enfrentando ex-lutadores do UFC.

Além de confirmar a aguardada data de seu duelo contra Mike Tyson, o pugilista aproveitou para desafiar o brasileiro Alex Pereira, atual campeão dos meio-pesados do UFC, para uma próxima batalha.

“Alex Pereira, você disse que quer lutar boxe. Eu sou o rei disso. Venha, podemos fazer isso acontecer. Quero você, Alex Pereira. Acabei de bater o campeão do BKFC, já venci diversos campeões do UFC. Ele disse que quer lutar boxe, então: ‘Alex Pereira, depois do Mike Tyson, vamos fazer acontecer’”, declarou Jake Paul.

Em ligação, o brasileiro aceitou o desafio e afirmou que falará com Dana White para buscar a liberação. “Vamos, meu irmão. Vamos falar com o Dana”. Na sequência, Paul mandou recado para o chefão do Ultimate: “Dana, quanto mais alto eles vão, maior é a queda”.

Antes, Jake já enfrentou e venceu disputas com os veteranos Nate Diaz, Anderson Silva, Tyron Woodley (duas vezes) e Ben Askren. Ao todo, o youtuber soma um cartel profissional com dez triunfos e apenas uma derrota, esta para o boxeador profissional Tommy Fury, irmão do multicampeão dos pesos-pesados Tyson Fury.

Na próxima luta, Jake Paul enfrenta no próximo dia 15 de novembro, ex-campeão mundial dos pesos-pesados Mike Tyson, que, aos 58 anos, voltará aos ringues para fazer o impensável combate contra o youtuber.