James Rodríguez é internado nos EUA e vira dúvida para a Copa de 2026

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James Rodriguez em treino pela Colômbia - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

O craque colombiano ex-Real Madrid e São Paulo, James Rodriguez, não foi relacionado pelo Minnesota United, para a partida contra o Los Angeles Galaxy, neste sábado, 4. James teve um problema de saúde, e preocupa sobre sua condição física para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

O alerta foi ligado após a Federação Colombiana de Futebol informar em nota na última quinta-feira, 2, que James esteve hospitalizado por três dias nos Estados Unidos, após o amistoso contra a França.

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Nota da Federação Colombiana de Futebol

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez.

Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación.

Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas.

Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante.

El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución.

Desde la FCF le deseamos a James una pronta y favorable recuperación.

Motivo do internamento

Segundo o jornal “El Tiempo”, a hospitalização foi consequência de uma virose que causou desidratação de James, deixando a comissão técnica da Colômbia preocupara sobre o tempo de recuperação para a Copa do Mundo.

Nas partidas recentes, James jogou apenas 63 minutos em cada jogo antes de ser substituído demonstrando lentidão e falta de ritmo de jogo.

James Rodríguez pelo São Paulo

Em um periodo de um ano vestindo a camisa do São Paulo, James Rodriguez atuou em 22 partidas marcando dois gols e distribuindo quatro assistências ao todo.