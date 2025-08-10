Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PODER DA AMIZADE

Jean Lucas explica por que a união do Bahia impediu a derrota

O Tricolor empatou em 3 a 3 com o Fluminense pela 19ª rodada do Brasileirão dentro da Fonte Nova

Por Marina Branco

10/08/2025 - 11:10 h
Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova
Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova -

Flu abre, Bahia vira, Flu vira e Bahia empata - esse foi o enredo da partida emocionante que os dois tricolores travaram neste sábado, 9, pelo Brasileirão terminando em 3 a 3. Para alguns, o Esquadrão deixou escapar o triunfo - para outros, resistiu até o fim e foi coroado com o gol do empate próximo ao final.

Jean Lucas está incluso no segundo grupo, orgulhoso da postura do Tricolor Baiano frente à virada. "O primeiro tempo a gente conseguiu dominar bem, com posse de bola e marcação agressiva, restringindo o Fluminense a poucas jogadas de perigo. Mas no segundo tempo, infelizmente, entramos um pouco desligados, e isso acabou dando o gol deles. Seria melhor sair com o triunfo, mas esse ponto pode fazer diferença no futuro", afirmou.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ceni promete reforços urgentes no Bahia: "Algo vai acontecer!"
Em jogo de seis gols, Bahia fica no empate com Fluminense
Com ataque desfalcado, veja relacionados do Bahia para encarar o Flu

No entanto, com a virada, o Bahia não deixou de tentar: "Nosso sentimento é de não desistir. Quando eles fizeram 3 a 2, a gente não abaixou a cabeça. Falamos: ‘Vamos que a gente consegue, tem tempo ainda’. Somos muito amigos fora de campo e isso faz a diferença. Dentro de campo, a gente se olha e fala que ainda tem tempo. Essa união e essa força do grupo foi o que nos permitiu buscar o empate".

Já partindo de uma perspectiva pessoal, Jean Lucas foca na evolução, depois de marcar três gols na temporada disputando cinco jogos até aqui. "Procuro estar sempre crescendo, fazendo trabalhos extras para melhorar a performance. O Rogério e toda a comissão técnica têm me ajudado muito. Sei que ainda tenho muito a evoluir dentro do Bahia", se avaliou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Jean Lucas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova
Play

Assista lances de Kauê Furquim, a joia que o Bahia 'roubou' do Corinthians

Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova
Play

Vídeo: tiros interrompem jogo do Mundial Sub-20 de Polo Aquático em Salvador

Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova
Play

Salatiel: de carrasco a esperança do América-RN na Série D 2025

Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

x