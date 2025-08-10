Jean Lucas explica por que a união do Bahia impediu a derrota

Bahia e Fluminense empataram por 3 a 3 na Fonte Nova - Foto: Raphael Muller I Ag. A TARDE

Flu abre, Bahia vira, Flu vira e Bahia empata - esse foi o enredo da partida emocionante que os dois tricolores travaram neste sábado, 9, pelo Brasileirão terminando em 3 a 3. Para alguns, o Esquadrão deixou escapar o triunfo - para outros, resistiu até o fim e foi coroado com o gol do empate próximo ao final.

Jean Lucas está incluso no segundo grupo, orgulhoso da postura do Tricolor Baiano frente à virada. "O primeiro tempo a gente conseguiu dominar bem, com posse de bola e marcação agressiva, restringindo o Fluminense a poucas jogadas de perigo. Mas no segundo tempo, infelizmente, entramos um pouco desligados, e isso acabou dando o gol deles. Seria melhor sair com o triunfo, mas esse ponto pode fazer diferença no futuro", afirmou.

No entanto, com a virada, o Bahia não deixou de tentar: "Nosso sentimento é de não desistir. Quando eles fizeram 3 a 2, a gente não abaixou a cabeça. Falamos: ‘Vamos que a gente consegue, tem tempo ainda’. Somos muito amigos fora de campo e isso faz a diferença. Dentro de campo, a gente se olha e fala que ainda tem tempo. Essa união e essa força do grupo foi o que nos permitiu buscar o empate".

Já partindo de uma perspectiva pessoal, Jean Lucas foca na evolução, depois de marcar três gols na temporada disputando cinco jogos até aqui. "Procuro estar sempre crescendo, fazendo trabalhos extras para melhorar a performance. O Rogério e toda a comissão técnica têm me ajudado muito. Sei que ainda tenho muito a evoluir dentro do Bahia", se avaliou.