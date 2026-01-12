João Fonseca será cabeça de chave do Australian Open

João Fonseca pode ser 1º brasileiro cabeça de chave em Grand Slam desde 2015 - Foto: TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tênis brasileiro pode voltar a ter um representante entre os cabeças de chave de um Grand Slam após mais de uma década. Caso confirme presença no Australian Open de 2026, João Fonseca será cabeça de chave em um torneio desse porte pela primeira vez na carreira, feito que não acontece com um brasileiro no masculino desde Thomaz Bellucci, no US Open de 2015.

Mesmo sem entrar em quadra nesta temporada, o jovem aparece na 30ª colocação do ranking da ATP divulgado na segunda-feira, 12. A posição o coloca entre os 32 melhores do mundo e garante vaga automática como cabeça de chave no torneio de Melbourne. Por conta das desistências de Jack Draper e Holger Rune, números 11 e 16 do ranking, respectivamente, Fonseca assume o posto de 28º pré-classificado.

A queda recente no ranking está diretamente ligada à condição física do brasileiro. Ele iniciou o ano como 24º do mundo, mas acabou perdendo posições após se retirar dos torneios de Brisbane e Adelaide, que antecedem o Australian Open. Fonseca se recupera de dores na lombar, consequência de uma fratura por estresse sofrida há cinco anos. Desde então, convive com limitações físicas, agravadas pelo quadro de coluna retificada.

A prioridade da equipe do tenista é a disputa do Australian Open, mas a confirmação da presença na chave principal depende da evolução do problema físico nos próximos dias. Em 2025, Fonseca já havia deixado sua marca em Melbourne ao alcançar a segunda rodada e surpreender o circuito ao vencer Andrey Rublev, então integrante do top 10, logo na estreia.

Além de João Fonseca, o Brasil pode contar com outros nomes na chave masculina do primeiro Grand Slam do ano. Gustavo Heide, Thiago Wild e João Lucas Reis disputam o qualifying do torneio, que teve início no domingo. 11, em busca de uma vaga na fase principal.

No feminino, Beatriz Haddad Maia já está garantida na chave principal, embora não figure entre as cabeças de chave. Laura Pigossi, por sua vez, precisa superar as etapas classificatórias para assegurar presença no torneio.

Confira os cabeças de chave masculinos do Australian Open de 2026: