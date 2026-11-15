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Jogador campeão francês aparece na seleção da Série C 2026

Equipe ideal da competição reúne atletas de dez clubes diferentes

Gustavo Nascimento
Por
Taça da Série C do Campeonato Brasileiro
Taça da Série C do Campeonato Brasileiro - Foto: Alexandre Battibugli | Ag.Paulistão

O Campeonato Brasileiro da Série C divulgou, neste domingo, 15, a seleção dos melhores jogadores da temporada de 2026. A equipe ideal reúne atletas de dez clubes diferentes e conta com o experiente atacante Nenê, do Botafogo-PB, entre os destaques.

A escalação foi elaborada com base nas médias de notas dos jogadores no Sofascore, plataforma especializada em estatísticas de futebol. O levantamento também contempla atletas de equipes que não conseguiram o acesso à Série B e até de um clube rebaixado à quarta divisão.

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A Ferroviária, vice-campeã da competição, foi a equipe com mais representantes, com dois jogadores: o zagueiro Medina e o meio-campista Albano. Já o Maringá, campeão da Série C, teve apenas um nome na lista, o atacante Ronald Camarão.

Confira a seleção da Série C de 2026

  • Goleiro: Jean (Maranhão-MA);
  • Defensores: Medina (Ferroviária-SP), Léo Gobo (Ypiranga-RS), Ícaro (Confiança-SE);
  • Volante: Xavier (Ituano-SP);
  • Meio-campistas: Albano (Ferroviária-SP), Marcinho (Paysandu-PA), Camarão (Maringá-PR), Bolt (Figueirense-SC);
  • Atacantes: Nenê (Botafogo-PB) e Bianconi (Inter de Limeira-SP).
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Nenê é destaque aos 45 anos

Um dos nomes de maior destaque da seleção é Nenê. Com uma carreira de sucesso no futebol brasileiro e internacional, chegando a ser campeão francês com a camisa do Paris Saint-Germain, o atacante de 45 anos disputou a Série C pelo Botafogo-PB após deixar o Juventude, clube pelo qual atuou na segunda divisão nacional.

Outro destaque é Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, que terminou o campeonato como artilheiro, com dez gols marcados.

Entre as equipes que conquistaram o acesso à Série B de 2027, o Santa Cruz foi a única sem representantes na seleção. Além do Maringá e da Ferroviária, Inter de Limeira e Ituano também tiveram jogadores escolhidos.

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campeonato brasileiro Nenê série C

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