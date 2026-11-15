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Jogador campeão francês aparece na seleção da Série C 2026
Equipe ideal da competição reúne atletas de dez clubes diferentes
O Campeonato Brasileiro da Série C divulgou, neste domingo, 15, a seleção dos melhores jogadores da temporada de 2026. A equipe ideal reúne atletas de dez clubes diferentes e conta com o experiente atacante Nenê, do Botafogo-PB, entre os destaques.
A escalação foi elaborada com base nas médias de notas dos jogadores no Sofascore, plataforma especializada em estatísticas de futebol. O levantamento também contempla atletas de equipes que não conseguiram o acesso à Série B e até de um clube rebaixado à quarta divisão.
A Ferroviária, vice-campeã da competição, foi a equipe com mais representantes, com dois jogadores: o zagueiro Medina e o meio-campista Albano. Já o Maringá, campeão da Série C, teve apenas um nome na lista, o atacante Ronald Camarão.
Confira a seleção da Série C de 2026
- Goleiro: Jean (Maranhão-MA);
- Defensores: Medina (Ferroviária-SP), Léo Gobo (Ypiranga-RS), Ícaro (Confiança-SE);
- Volante: Xavier (Ituano-SP);
- Meio-campistas: Albano (Ferroviária-SP), Marcinho (Paysandu-PA), Camarão (Maringá-PR), Bolt (Figueirense-SC);
- Atacantes: Nenê (Botafogo-PB) e Bianconi (Inter de Limeira-SP).
Nenê é destaque aos 45 anos
Um dos nomes de maior destaque da seleção é Nenê. Com uma carreira de sucesso no futebol brasileiro e internacional, chegando a ser campeão francês com a camisa do Paris Saint-Germain, o atacante de 45 anos disputou a Série C pelo Botafogo-PB após deixar o Juventude, clube pelo qual atuou na segunda divisão nacional.
Outro destaque é Miguel Bianconi, da Inter de Limeira, que terminou o campeonato como artilheiro, com dez gols marcados.
Entre as equipes que conquistaram o acesso à Série B de 2027, o Santa Cruz foi a única sem representantes na seleção. Além do Maringá e da Ferroviária, Inter de Limeira e Ituano também tiveram jogadores escolhidos.