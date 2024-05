Jogador do Bahia "pede licença" para torcida e parabeniza rival | A TARDE

O lateral-esquerdo Luciano Juba se manifestou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 13, para dar parabéns ao Sport Recife, que completa 119 anos de história.

Pelo Instagram, o atleta revelado nas categorias de base do Leão da Ilha pediu licença para a torcida do Bahia na publicação. "Peço licença a torcida do Bahia para desejar um feliz aniversário ao Sport Club do Recife. Gratidão por tudo que fizeram por mim", publicou o atleta.

>> Empresário de atacante do Vitória critica falta de titularidade; veja

Revelado pelas categorias de base do Sport, Luciano Juba se tornou um jogador importante para o clube em 2020, ganhando notoriedade no futebol brasileiro na sequência. Ele vestiu a camisa do time principal do Leão da Ilha por quatro temporadas.

Em fim de contrato com o Sport, o Bahia venceu a concorrência de outros clubes brasileiros e acertou com o jogador, que se apresentou durante a disputa do Brasileirão de 2023.

Nesta temporada, ele participou de 26 jogos e deu quatro assistências.

Publicações relacionadas