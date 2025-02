Jogador do Flamengo é acusado de violência doméstica pela ex-esposa

Allan Souza e Jordana Holleben - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O meio-campista Allan Souza, do Flamengo, foi acusado de violência doméstica e psicológica por Jordana Holleben, sua ex-esposa. O jogador, de acordo com a modelo, invadiu a casa em que ela mora com os filhos, localizada em condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Leia mais:

>> Vinicius Júnior fala sobre volta de Neymar ao Santos: ‘A casa dele’

>> Vitória anuncia renovação com a Fatal Model: "Maior valor da história"

>> Santos trabalha nos bastidores para retorno de Neymar ainda em janeiro

Além disso, a queixa registrada por Jordana detalha que o atleta "entrou na residência, a empurrou e retirou as crianças, sem combinar com ela previamente, e as levou com ele". O depoimento foi concedido aos policiais, que foram chamados através do telefone de emergência da PM. As informações são do portal EXTRA.

| Foto: Reprodução | EXTRA

Após o ocorrido, que aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira, 23, o meio-campista foi abordado pela PM e revelou que saiu com os filhos "apenas para tomar sorvete no interior do condomínio". De acordo com os policiais, Allan não foi levado para a delegacia porque as crianças estavam muito abaladas.

Vale mencionar que Jordana e o jogador são pais de um casal, com 6 anos e 2 anos de idade.