Santos trabalha nos bastidores para retorno de Neymar ainda em janeiro

O Santos intensificou os trabalhos nos bastidores para concretizar o retorno de Neymar ao clube ainda neste mês de janeiro. O objetivo principal é que o atacante dispute o Campeonato Paulista já no primeiro semestre de 2025, com a formalização do contrato ocorrendo o mais breve possível. O próprio jogador já demonstrou interesse em voltar a vestir a camisa alvinegra.

Apesar do otimismo em relação à negociação, um dos principais obstáculos é a rescisão do contrato de Neymar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante tem a receber cerca de US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 400 milhões), valor ao qual não pretende renunciar. O Santos acompanha de perto as conversas entre o jogador e o clube saudita, e entende que uma solução viável pode ser o parcelamento desse valor, o que facilitaria o fluxo financeiro para o Al-Hilal. O contrato de Neymar com o clube árabe tem validade até o meio de 2025, e a liberação antecipada depende da concordância dos árabes.

Paralelamente, o Santos se prepara para o impacto da chegada de Neymar. O clube se reuniu com a Umbro, fornecedora de material esportivo, para ajustar a produção de camisas. Após um levantamento de estoque, o clube planeja um aumento significativo na produção, prevendo a alta demanda que o anúncio do craque deve gerar.

Além disso, o Alvinegro Praiano tem trabalhado para atrair novos patrocinadores com contratos pontuais, especialmente para os primeiros cinco meses após a volta do jogador. O clube acredita que o sucesso nos primeiros 90 dias será crucial para garantir a permanência de Neymar em longo prazo. O Santos também tem se reunido com patrocinadores já existentes, mantendo negociações em espera para ajustá-las após a oficialização da contratação, visando que os parceiros comerciais aproveitem a visibilidade que Neymar trará ao clube, conforme informações do GE.