Elenco do Vitória realizará apenas um treino mirando o Colo-Colo

Técnico Thiago Carpini vai comandar somente uma sessão de treinos para a partida contra o Colo-Colo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após empatar por 2 a 2 com o CRB na estreia da Copa do Nordeste, o Vitória volta as atenções para o Campeonato Baiano. A equipe visita o Colo-Colo neste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do estadual.

A delegação dormiu em Maceió e vai desembarcar em Salvador por volta das 13h30, sendo liberada para a folga em seguida.

A preparação para pegar o Tigre de Ilhéus está marcada para a manhã desta sexta-feira, 24. Após o trabalho, o grupo entra em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

Vale salientar que os atletas não relacionados para o jogo em Alagoas já iniciaram os treinos no CT Manoel Pontes Tanajura nesta quinta-feira, 23.

Com o mesmo cinco de pontos de Porto, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, o Vitória lidera o Baianão 2025 devido ao saldo de gols.