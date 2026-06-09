Jogadores do Atlético de Alagoinhas cobram presidente em condomínio

A grave crise financeira vivida pelo Atlético de Alagoinhas ganhou novos desdobramentos nos últimos dias. Diante dos constantes atrasos salariais, jogadores do elenco teriam procurado o presidente do clube diretamente em seu condomínio residencial para cobrar uma posição sobre os pagamentos pendentes.

Assista:



De acordo com informações apuradas pelo MASSA!, a iniciativa dos atletas não foi bem recebida pelo mandatário. Relatos indicam que o dirigente reagiu de forma dura à visita e chegou a afirmar que os jogadores estariam "entrando em problema" ao buscá-lo em sua residência para tratar da situação financeira do clube.



A insatisfação do elenco tem como pano de fundo uma dívida que segue crescendo. Documentos compartilhados entre os atletas apontam que os valores em atraso se aproximam de R$ 150 mil. Uma planilha obtida pela reportagem registra mais de R$ 122 mil em salários pendentes, embora pessoas ligadas ao Carcará afirmem que o montante total possa ser superior ao valor documentado.





Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.



O problema não estaria restrito apenas aos jogadores. Integrantes da comissão técnica, funcionários e outros colaboradores também seriam afetados pelos atrasos, ampliando o cenário de dificuldades enfrentado pelo clube nesta temporada.



A turbulência fora das quatro linhas acompanha um momento esportivo igualmente complicado. Na Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, o Atlético de Alagoinhas soma apenas cinco pontos após nove rodadas e já não possui chances de classificação para a próxima fase. Até aqui, a equipe conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e seis derrotas, ocupando a última colocação de seu grupo de forma antecipada.



O desempenho negativo já havia sido evidenciado no Campeonato Baiano deste ano. Na competição estadual, o Atlético encerrou sua participação na lanterna da tabela sem vencer nenhuma das dez partidas disputadas.



Até o momento, a diretoria do Atlético de Alagoinhas não se manifestou oficialmente sobre as denúncias de atrasos salariais nem sobre os relatos envolvendo o encontro entre atletas e o presidente do clube.