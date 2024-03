Jogadores do Sport usam camisa do Fortaleza antes de encarar o Náutico | A TARDE

Os jogadores do Sport entraram em campo na tarde deste sábado, 24, para o clássico contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano, usando camisas do Fortaleza. O gesto é um apoio do clube pernambucano ao Leão do Pici após ataque ao ônibus com pedras e bombas na última quarta-feira, 21, na Arena Pernambuco.

Além da camisa do time cearense, os jogadores do Sport também entraram com uma faixa repudiando os atentados que levaram seis atletas do Fortaleza ao hospital. "Nosso maior rival é o crime. Quem ataca o futebol, ataca todos nós", dizia a faixa.

O técnico do Sport, Mariano Soso, pronunciou-se antes do clássico nos Aflitos e repudiou a violência no futebol. “Com o pensamento crítico, nós repudiamos energicamente todo ato de violência. Não são os valores que nos representam, nem que tentamos construir dentro e fora de campo”, disse.