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A 2ª edição dos Jogos Universitários da Bahia de Atléticas (JUBA Atléticas) começa no dia 26 de novembro de 2026 e reúne cerca de mil estudantes-atletas de instituições de ensino superior públicas e privadas.

O torneio tem mais de 70 horas de programação, 200 partidas e serve como seletiva estadual para a Fase Nacional dos Jogos Universitários Brasileiros de Atléticas (JUBs 2027).

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A competição é promovida pela Federação Universitária Bahiana de Esportes (FUBE), em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), com apoio do Ministério do Esporte.

As disputas ocorrem em formato descentralizado nas cidades de Barreiras, Vitória da Conquista e Salvador, contemplando equipes de nove territórios de identidade da Bahia:

Salvador e Região Metropolitana (RMS)

Portal do Sertão

Recôncavo

Litoral Sul

Médio Rio de Contas

Sudoeste

Piemonte da Diamantina

Oeste

Sertão do São Francisco

Calendário e locais das etapas do JUBA Atléticas

2ª edição dos Jogos Universitários da Bahia de Atléticas - Foto: Divulgação JUBA

As competições são divididas entre os naipes masculino e feminino, distribuídas em três sedes entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

Etapa 1: Barreiras (Oeste da Bahia)

Data : 26 a 28 de novembro de 2026.

: 26 a 28 de novembro de 2026. Local : Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).

: Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Modalidades : Xadrez e tênis de mesa (masculino e feminino).

Etapa 2: Vitória da Conquista (Sudoeste da Bahia)

Data : 10 a 13 de dezembro de 2026.

: 10 a 13 de dezembro de 2026. Locais : Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Ginásio Municipal Raul Ferraz, Complexo Integrado de Educação Vitória da Conquista (CIEVC) e Complexo Edvaldo Flores.

: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Ginásio Municipal Raul Ferraz, Complexo Integrado de Educação Vitória da Conquista (CIEVC) e Complexo Edvaldo Flores. Modalidades : Futsal, basquete, vôlei de quadra e handebol (masculino e feminino).

Etapa 3: Salvador (Capital)

Data : 22 a 24 de janeiro de 2027.

: 22 a 24 de janeiro de 2027. Local : Praia do Flamengo.

: Praia do Flamengo. Modalidades : Futevôlei e vôlei de praia (masculino e feminino).

Programação paralela de paradesporto e inclusão

2ª edição dos Jogos Universitários da Bahia de Atléticas - Foto: Divulgação JUBA

Simultaneamente às partidas universitárias, o evento realiza o Festival Esportivo, com foco em paradesporto e inclusão. O cronograma paralelo conta com três disputas:

Tênis de Mesa Paradesportivo : 28 de novembro de 2026, em Barreiras.

: 28 de novembro de 2026, em Barreiras. Futsal Inclusivo : 10 de dezembro de 2026, em Vitória da Conquista.

: 10 de dezembro de 2026, em Vitória da Conquista. Futevôlei Adaptado : 23 de janeiro de 2027, em Salvador.

Em declaração sobre a realização do torneio, o presidente da FUBE, Simon Vasconcelos, afirmou que o evento atua na integração estudantil e leva estrutura esportiva ao interior do estado por meio do desporto e do paradesporto.

Premiação, vaga no JUBs 2027 e arrecadação de alimentos

Os vencedores de cada modalidade recebem medalhas, troféus e garantem a vaga para representar a Bahia na Fase Nacional do JUBs 2027.

Alinhado ao Segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável), o torneio adota a entrada solidária. No ato do credenciamento, em todas as etapas, cada estudante-atleta doa 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados são destinados a instituições sociais das cidades-sede.