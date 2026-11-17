JUBA ATLÉTICAS
Jogos universitários da Bahia começa dia 26 com etapas em três cidades
Competição reúne mil atletas em Barreiras, Vitória da Conquista e Salvador até 2027
A 2ª edição dos Jogos Universitários da Bahia de Atléticas (JUBA Atléticas) começa no dia 26 de novembro de 2026 e reúne cerca de mil estudantes-atletas de instituições de ensino superior públicas e privadas.
O torneio tem mais de 70 horas de programação, 200 partidas e serve como seletiva estadual para a Fase Nacional dos Jogos Universitários Brasileiros de Atléticas (JUBs 2027).
A competição é promovida pela Federação Universitária Bahiana de Esportes (FUBE), em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU), com apoio do Ministério do Esporte.
As disputas ocorrem em formato descentralizado nas cidades de Barreiras, Vitória da Conquista e Salvador, contemplando equipes de nove territórios de identidade da Bahia:
Salvador e Região Metropolitana (RMS)
- Portal do Sertão
- Recôncavo
- Litoral Sul
- Médio Rio de Contas
- Sudoeste
- Piemonte da Diamantina
- Oeste
- Sertão do São Francisco
Calendário e locais das etapas do JUBA Atléticas
As competições são divididas entre os naipes masculino e feminino, distribuídas em três sedes entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.
Etapa 1: Barreiras (Oeste da Bahia)
- Data: 26 a 28 de novembro de 2026.
- Local: Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB).
- Modalidades: Xadrez e tênis de mesa (masculino e feminino).
Etapa 2: Vitória da Conquista (Sudoeste da Bahia)
- Data: 10 a 13 de dezembro de 2026.
- Locais: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Ginásio Municipal Raul Ferraz, Complexo Integrado de Educação Vitória da Conquista (CIEVC) e Complexo Edvaldo Flores.
- Modalidades: Futsal, basquete, vôlei de quadra e handebol (masculino e feminino).
Etapa 3: Salvador (Capital)
- Data: 22 a 24 de janeiro de 2027.
- Local: Praia do Flamengo.
- Modalidades: Futevôlei e vôlei de praia (masculino e feminino).
Programação paralela de paradesporto e inclusão
Simultaneamente às partidas universitárias, o evento realiza o Festival Esportivo, com foco em paradesporto e inclusão. O cronograma paralelo conta com três disputas:
- Tênis de Mesa Paradesportivo: 28 de novembro de 2026, em Barreiras.
- Futsal Inclusivo: 10 de dezembro de 2026, em Vitória da Conquista.
- Futevôlei Adaptado: 23 de janeiro de 2027, em Salvador.
Em declaração sobre a realização do torneio, o presidente da FUBE, Simon Vasconcelos, afirmou que o evento atua na integração estudantil e leva estrutura esportiva ao interior do estado por meio do desporto e do paradesporto.
Premiação, vaga no JUBs 2027 e arrecadação de alimentos
Os vencedores de cada modalidade recebem medalhas, troféus e garantem a vaga para representar a Bahia na Fase Nacional do JUBs 2027.
Alinhado ao Segundo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável), o torneio adota a entrada solidária. No ato do credenciamento, em todas as etapas, cada estudante-atleta doa 1 kg de alimento não perecível. Os itens arrecadados são destinados a instituições sociais das cidades-sede.