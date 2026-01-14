Joia argentina do Grupo City entra no radar de gigante da Série A

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O argentino Julián Fernández, meia de 21 anos do New York City, é o novo alvo do São Paulo nesta janela de transferências. A equipe da Série A do Brasileirão fez uma consulta pelo atacante que pertence ao clube norte-americano do Grupo City, mesmo conglomerado que gere o futebol do Bahia.

O time paulista busca firmar um acordo pelo empréstimo com opção de compra e seguir o modelo das outras contratações. A equipe procura jogadores que cheguem sem custos em virtude da atual realidade financeira.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, Julián Fernández chegou ao New York City em 2023 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões de reais). Foram 68 partidas disputadas ao longo de três temporadas, com cinco gols e sete assistências.

Focado em reforçar o elenco apesar das limitações financeiras, o São Paulo já anunciou três contratações para 2026: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Matheus Dórea e o meia Danielzinho.

Brasileiro naturalizado paraguaio, Coronel revelou que tem Rogério Ceni, técnico do Bahia, como uma das maiores referências da sua carreira. O ex-goleiro é o maior ídolo da história do São Paulo.