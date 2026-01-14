Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Joia argentina do Grupo City entra no radar de gigante da Série A

Jovem atacante pertence ao New York City e vira alvo de clube brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/01/2026 - 19:34 h
Imagem ilustrativa da imagem Joia argentina do Grupo City entra no radar de gigante da Série A
-

O argentino Julián Fernández, meia de 21 anos do New York City, é o novo alvo do São Paulo nesta janela de transferências. A equipe da Série A do Brasileirão fez uma consulta pelo atacante que pertence ao clube norte-americano do Grupo City, mesmo conglomerado que gere o futebol do Bahia.

O time paulista busca firmar um acordo pelo empréstimo com opção de compra e seguir o modelo das outras contratações. A equipe procura jogadores que cheguem sem custos em virtude da atual realidade financeira.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, Julián Fernández chegou ao New York City em 2023 por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões de reais). Foram 68 partidas disputadas ao longo de três temporadas, com cinco gols e sete assistências.

Leia Também:

Com joias da base, Bahia divulga relação para duelo com Bahia de Feira
Joia do Bahia, Dell revela conselhos de Éverton Ribeiro e Jean Lucas
Do Tottenham para o Bahia? Tricolor faz proposta por atacante argentino

Focado em reforçar o elenco apesar das limitações financeiras, o São Paulo já anunciou três contratações para 2026: o goleiro Carlos Coronel, o zagueiro Matheus Dórea e o meia Danielzinho.

Brasileiro naturalizado paraguaio, Coronel revelou que tem Rogério Ceni, técnico do Bahia, como uma das maiores referências da sua carreira. O ex-goleiro é o maior ídolo da história do São Paulo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ecbahia grupo city mercado da bola

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x