Joia de R$ 207 milhões é vendida e torcida invade estádio em protesto

A transferência de Giannis Konstantelias para o Borussia Dortmund, da Alemanha, desencadeou uma onda de protestos entre torcedores do PAOK, da Grécia. Durante dois dias, grupos organizados se mobilizaram contra a saída do meia-atacante, considerado um dos principais talentos revelados recentemente pelo clube.





1 de 1 Torcedores do PAOK se revoltaram com a saída de Giannis Konstantelias para o Borussia Dortmund | Foto: NICOLAS ECONOMOU / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

As manifestações começaram no fim de semana e reuniram milhares de torcedores nos arredores do estádio Toumba. Integrantes de grupos de ultras também invadiram as instalações do PAOK e ocuparam escritórios do clube em busca de explicações da diretoria sobre a negociação.





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Veja:

⚠️ Torcedores do PAOK se reuniram em frente ao estádio Toumba para protestar contra a venda de Giannis Konstantelias ao Borussia Dortmund.



(@gabrielfuh_) pic.twitter.com/TCeQ21GxIl — Bundesliga Insider (@BundesInsider) August 17, 2026

Torcida do PAOK protesta contra saída de Konstantelias

A insatisfação da torcida está diretamente ligada à trajetória de Konstantelias no PAOK. Natural de Volos, o jogador começou a praticar futebol na cidade natal e chamou atenção ainda aos nove anos, quando passou a treinar com atletas mais velhos. Em 2013, ingressou nas categorias de base do PAOK e permaneceu no clube durante todo o processo de formação.



Konstantelias fez sua estreia como profissional em janeiro de 2021, aos 17 anos, em uma partida do Campeonato Grego. No início de 2022, viveu sua primeira experiência fora da Grécia ao ser emprestado por seis meses ao KAS Eupen, da Bélgica.





Transferência para o Stuttgart já havia gerado revolta

A relação entre o jogador e a torcida já havia sido colocada à prova no ano passado. Na ocasião, o PAOK chegou a negociar a transferência do meia para o Stuttgart, mas o acordo não avançou. Konstantelias permaneceu no clube grego e, posteriormente, renovou seu vínculo.



Desta vez, porém, a negociação foi concluída. Konstantelias viajou para a Alemanha no fim de semana para realizar exames médicos antes de oficializar a transferência. No aeroporto, ele foi abordado por um torcedor do PAOK. Segundo à imprensa, o jogador conversou com o grupo e afirmou que a decisão de seguir para o Borussia Dortmund partiu dele.





Konstantelias ganha espaço na seleção da Grécia

Pela seleção da Grécia, Konstantelias também ganhou espaço após se destacar pelo PAOK. O meia soma 18 partidas pela equipe nacional e divide o elenco do Dortmund com outro jogador grego, Konstantinos Karetsas. Nas partidas mais recentes da fase de qualificação para a Liga Europa, Konstantelias teve participação direta em quatro gols em quatro jogos.





Dortmund confirma contratação por cerca de €32 milhões

O Borussia Dortmund oficializou a contratação do meia-atacante de 23 anos nesta segunda-feira, 17. De acordo com informações da imprensa alemã, o negócio foi fechado por aproximadamente €32 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 207 milhões na cotação atual.



O clube alemão buscou Konstantelias depois de desistir da contratação de Said El Mala, do Colônia. O grego assinou contrato de longo prazo com o Dortmund, com vínculo válido até 2031.