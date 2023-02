Jonilson Veloso mantém confiança para duelo contra a Juazeirense

Perto da classificação para a semifinal do Campeonato Baiano de 2023, o Jacuipense enfrenta a Juazeirense na última rodada do certame. Treinador do Leão do Sisal, Jonilson Veloso está confiante na vaga do time para a próxima fase e também pretende melhorar a posição na tabela para ir com vantagem à próxima fase.

“A expectativa é a melhor possível. Estamos indo para o encerramento da primeira fase da competição, jogo dentro de casa com o apoio do nosso torcedor. A equipe se preparou bem, chegou nesse momento da competição que só dependemos de nós para classificar. Vamos procurar fazer o melhor e, como sempre, dentro de casa fazer o nosso dever, para que a gente melhore nossa posição no G4 e irmos com vantagem para a semifinal", disse Jonilson Veloso ao Portal A TARDE.

Com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, o Jacuipense vem fazendo uma grande campanha no Campeonato Baiano. Atualmente, o time de Riachão do Jacuípe ocupa a 3ª colocação na tabela, mas pode terminar na vice-liderança, caso vença o Cancão de Fogo na última rodada.

Para seguir à próxima fase, basta apenas empatar seu jogo com a Juazeirense. O jogo acontece neste domingo, 26, às 16h, no estádio Eliel Martins.