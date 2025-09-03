REPROVADA
Jornalista aponta janela do Vitória como a pior da Série A; entenda
Especialista analisou movimentações de todas as 20 equipes do Brasileirão
Por João Grassi
O Vitória teve muitas saídas e chegadas no elenco durante a janela de transferências, fechada na última terça-feira, 2. Ao todo, sete atletas foram contratados: Aitor Cantalapiedra, Ramon, Renzo López, Romarinho, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues e Thiago Couto, mas as movimentações foram reprovadas pelo jornalista Rodrigo Coutinho, do Sportv e ge.globo.
Com a janela fechada, Rodrigo Coutinho, através do ‘Blog do Rodrigo Coutinho’ no ge, analisou a performance de cada time da Série A do Brasileirão neste período. O Leão da Barra foi o pior avaliado entre as 20 equipes e foi o único a receber ‘nota 3’.
De acordo com o blog, foram adotados os seguintes critérios para a avaliação: nível dos jogadores contratados em comparação ao que já havia no elenco; carências atendidas ou não; adequação ao contexto financeiro do clube e identificação do perfil comportamental correto para o momento de cada equipe.
Coutinho criticou o “início de planejamento ruim e escolhas questionáveis” da diretoria rubro-negra, que novamente apostou em uma “reformulação mais extensa que o normal na janela de meio de ano”. Além das chegadas, vale lembrar que deixaram o Barradão os seguintes atletas: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Gabriel Vasconcellos, Gustavo Mosquito, Hugo, Janderson, Léo Pereira, Thiaguinho e Wellington Rato.
“O clube fez diversas apostas em jogadores que nunca pisaram no futebol brasileiro e precisariam de um cenário mais estável para se adaptar e render. É difícil imaginar isso acontecer rapidamente com Cantalapiedra, Ruben Ismael, Ruben Rodriguez e Renzo López. Certamente ocupam uma parcela importante da folha salarial e o retorno não tem ocorrido”, analisou o blog.
Confira as notas de todos os clubes da Série A
- Flamengo: 9
- Botafogo: 8
- Palmeiras: 8
- Atlético-MG: 7
- Bahia: 7
- Fluminense: 7
- Grêmio: 7
- Mirassol: 7
- Vasco: 7
- Bragantino: 6
- Cruzeiro: 6
- Juventude: 6
- Santos: 6
- Sport: 6
- Ceará: 5
- Fortaleza: 5
- São Paulo: 5
- Corinthians: 4
- Internacional: 4
- Vitória: 3
