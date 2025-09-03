Jornalista aponta janela do Vitória como a pior da Série A; entenda

Rúben Ismael, Aitor Cantalapiedra e Romarinho - Foto: Victor Ferreira / ECV

O Vitória teve muitas saídas e chegadas no elenco durante a janela de transferências, fechada na última terça-feira, 2. Ao todo, sete atletas foram contratados: Aitor Cantalapiedra, Ramon, Renzo López, Romarinho, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues e Thiago Couto, mas as movimentações foram reprovadas pelo jornalista Rodrigo Coutinho, do Sportv e ge.globo.

Com a janela fechada, Rodrigo Coutinho, através do ‘Blog do Rodrigo Coutinho’ no ge, analisou a performance de cada time da Série A do Brasileirão neste período. O Leão da Barra foi o pior avaliado entre as 20 equipes e foi o único a receber ‘nota 3’.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o blog, foram adotados os seguintes critérios para a avaliação: nível dos jogadores contratados em comparação ao que já havia no elenco; carências atendidas ou não; adequação ao contexto financeiro do clube e identificação do perfil comportamental correto para o momento de cada equipe.

Coutinho criticou o “início de planejamento ruim e escolhas questionáveis” da diretoria rubro-negra, que novamente apostou em uma “reformulação mais extensa que o normal na janela de meio de ano”. Além das chegadas, vale lembrar que deixaram o Barradão os seguintes atletas: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fábio Soares, Gabriel Vasconcellos, Gustavo Mosquito, Hugo, Janderson, Léo Pereira, Thiaguinho e Wellington Rato.

“O clube fez diversas apostas em jogadores que nunca pisaram no futebol brasileiro e precisariam de um cenário mais estável para se adaptar e render. É difícil imaginar isso acontecer rapidamente com Cantalapiedra, Ruben Ismael, Ruben Rodriguez e Renzo López. Certamente ocupam uma parcela importante da folha salarial e o retorno não tem ocorrido”, analisou o blog.

Rodrigo Coutinho, jornalista do Sportv e ge.globo | Foto: Reprodução/Sportv

Confira as notas de todos os clubes da Série A