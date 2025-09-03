Nova era: Rodrigo Chagas e Cléber Santos comandam a reconstrução

Rodrigo Chagas, Fábio Mota e Cléber Santos - Foto: João Grassi I Ag. A TARDE

O Vitória está tentando traçar os caminhos da reconstrução do clube para a segunda metade da temporada, e os protagonistas desse novo capítulo já estão definidos. Oficializados na nova comissão técnica, o treinador Rodrigo Chagas e o auxiliar Cléber Santos foram apresentados pelo presidente Fábio Mota nesta quarta-feira, 3, projetando seus sonhos para o Rubro-Negro.

Tudo começou com a efetivação de Chagas, que já estava no comando interino do clube e chegou a vencer o Atlético-MG na 22ª rodada do Brasileirão à frente do clube. A oficialização foi anunciada por Fábio Mota, afirmando que o Vitória dá total apoio a Chagas na nova missão.

"Rodrigo tem toda a nossa confiança. Além de ser um grande ídolo no clube, ele tem conhecimento como treinador e conta com o nosso respaldo. Estamos reforçando a nossa comissão técnica para esse momento decisivo", garantiu.

"Todos sabem que o último técnico que saiu (Fábio Carille) levou seus auxiliares e preparador físico. Agora estamos montando uma comissão técnica experiente. Rodrigo terá ao seu lado Cléber Santos e um novo preparador físico para aprimorar os métodos e dar consistência ao trabalho", completou.

Na fala de abertura, o presidente também agradeceu a torcida que lotou o Barradão logo após o 8 a 0, e projetou os próximos jogos, pedindo o apoio essencial que a arquibancada rubro-negra dá ao time.

"Quero, primeiro, agradecer à torcida pela bela festa feita no último jogo. Nós somos rubro-negros e fazemos isso pelo coração, pelo amor e pela reconstrução que estamos promovendo no clube desde 2022. A partir de hoje, começam nossas oito guerras, principalmente no Barradão. Se os jogadores repetirem a entrega contra o Atlético Mineiro, estaremos competitivos e próximos das vitórias", agradeceu.

Técnico que propõe jogo

A palavra, então, foi passada para Chagas, que já chegou prometendo um time que "sempre propõe jogo" e visando o sonho de jogar uma Libertadores com o Vitória. Antigo no clube, Rodrigo comemorou a chegada e agradeceu a confiança do Leão: "Estar aqui é como estar em casa. Ser acolhido novamente pela torcida é muito especial na minha vida. Só tenho a agradecer toda a energia e vibração".

"Nossa ideia é ter uma equipe organizada, que não deixe o adversário jogar, pressionando o tempo todo. O time vai sempre propor jogo. Não adianta treinar de uma forma e querer jogar de outra. A forma que se treina é a forma que se joga, e eu gosto de intensidade", garantiu.

Assim, o técnico já está mirando na partida contra o Fortaleza, que terá quinze dias livres para preparação devido à Data Fifa. "Seguimos com a mesma seriedade do último jogo. Teremos esse tempo para ajustes, para consolidar o modelo de jogo já conhecido do clube. Queremos sair dessa luta contra o rebaixamento e buscar objetivos maiores, como uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores. O que não falta são sonhos, e meu sonho está voltado para o trabalho", projetou.

Rodrigo Chagas, treinador do Vitória | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Escolher o Vitória é fácil

Junto a ele, chega Cléber Santos ao clube, compondo a comissão que promete desenhar o futuro do Vitória. Para Rodrigo, ainda que não o conheça, Cléber será uma excelente dupla: "A chegada de Cléber é muito importante. Tenho certeza de que ele vai dar a força necessária, não só a mim, mas a toda a equipe. Seja muito bem-vindo".

Já Cléber veio com o mesmo entusiasmo, afirmando que "dizer sim para o Vitória é fácil". "É um time de Série A, um grande expoente do futebol brasileiro. O clube já tem um trabalho consolidado: subiu da Série C para a B, da B para a A. É um processo com começo, meio e fim bem estruturado", elogiou.

Cléber, que já trabalhou no Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Cruzeiro, Goiás e Fortaleza, além de passar pelo exterior no Qatar SC e no Shimizu S-Pulse, do Japão, não hesitou em escolher o Leão da Barra.

"Quando o Vitória entrou em contato comigo, não demorei a pensar. Apenas conversei com minha família, decidimos em conjunto, e aceitei. Como profissional do futebol, propostas podem surgir a qualquer momento, mas a do Vitória é realmente especial", afirmou.

Nova dupla do Leão

Agora, ele compõe a equipe com Chagas, o que o animou muito: "Já o conhecia como atleta, mas pessoalmente tive contato hoje, há poucas horas, almoçando juntos. Deu para perceber que é uma pessoa que ouve bastante, tranquila, que dá abertura para os departamentos trabalharem da melhor forma possível. Rodrigo é um profissional extremamente dedicado e tem um futuro brilhante pela frente".

Juntos, os dois prometem chegar com força total contra o Fortaleza. "Minha ideia é fomentar situações para que possamos extrair o melhor dos jogadores. Esses 15 dias serão determinantes para conhecermos melhor o grupo e colocarmos em prática as ideias de verticalidade, intensidade, agressividade e domínio da partida. O Vitória precisa ser dominante em seus jogos", afirmou Cléber.

Depois da vitória sobre o Atlético-MG, que encerrou uma sequência de seis jogos sem vencer, o Vitória se prepara para enfrentar o Fortaleza, fora de casa. Para Rodrigo, é um confronto de “seis pontos”, em que o equilíbrio emocional será fundamental.

Com a confiança da diretoria, o respaldo da torcida que não abandonou o clube na fase sofrida e uma comissão técnica reforçada, o clube entra em uma nova etapa da temporada. A mensagem é clara: o Vitória quer competir de igual para igual, deixar a zona, propor jogo e mirar voos mais altos no Brasileirão.