Jovem baiana se destaca em seletiva e vai compor base do Pinheiros | A TARDE

O povoado de Cachoeira Grande, no município de Jacobina, ganhou um motivo para se orgulhar nos últimos dias. A adolescente Ana Vitória Nascimento, de 16 anos, passou em uma seletiva de vôlei e desembarcou em São Paulo para atuar na base do Esporte Clube Pinheiros, única equipe feminina a participar de todas as edições da Superliga.

Filha mais nova de Glimarcio Nascimento, Ana Vitória começou a jogar vôlei aos 14 anos, quando foi estudar em Jacobina, distante cerca de 30 km do povoado. Lá, participou de campeonatos, se destacou, e foi convocada para participar de uma seletiva na capital, Salvador, que a credenciou para compor uma das principais categorias de base do esporte no país.

Ana Vitória já treina com o time de vôlei do Pinheiros em São Paulo | Foto: Arquivo Pessoal

Leia mais: Copa 2 de Julho: Atleta baiano é convocado para a seleção Sub-15



Leia mais: Baianos participam da Maratona do Rio

Orgulhoso da trajetória de sua filha, Glimarcio explicou ao Portal A TARDE o quanto foi difícil criar os três filhos sozinho, desde que a sua esposa faleceu, em 2016. João Paulo, 19, e Maria Eduarda, 21, são os irmãos mais velhos de Ana Vitória, todos educados com a ajuda da avó paterna, Dona Mariazinha, como é popularmente conhecida.

“Uma história de vida bastante dificultada, mas com Deus à frente de tudo. Eu tive que trabalhar e cuidar da educação deles, mesmo de longe, no trabalho, sempre atento às amizades para que não houvesse nenhum desvio”, contou o pai.

Ana Vitória, nova jogadora da base do Pinheiros | Foto: Arquivo pessoal

Perto de completar 17 anos, Ana Vitória vai morar no alojamento do Pinheiros e o coração do pai fica apertado aqui na Bahia. Apesar da distância, ele entende que ela está indo em busca de um sonho. “Fico triste, mas ao mesmo tempo feliz por saber que tudo de bom que eu pedi para eles está acontecendo com a graça de Deus”, revelou.

“Minha expectativa é crescer e evoluir no clube, pois o Pinheiros é um dos maiores times de base. Agora com muito foco e determinação, eu sei que eu conquistarei os meus objetivos. É difícil ficar longe da família, mas é necessário o sacrifício. Sempre matando a saudade de todos através de videochamadas. É longe, mas sempre perto, através da internet”, contou Ana Vitória.

Ana Vitória (à esq.) ao lado dos irmãos Maria Eduarda e João Paulo | Foto: Arquivo pessoal

Enquanto Ana Vitória vai para São Paulo para tentar a carreira no vôlei, Maria Eduarda faz faculdade de pedagogia e trabalha na prefeitura. Já João Paulo é mecânico de motocicletas e estuda no período noturno.

Publicações relacionadas