Jovem Baiano fica no Top 3 mundial no Efootball Championship Open 2024 | A TARDE

Um jovem baiano fez história ao se classificar entre os três melhores jogadores do mundo no Efootball Championship Open 2024, a maior competição oficial de simulador de futebol. Bruno Cintra Martins,18 anos, que representou o Manchester United no torneio, também ficou o segundo lugar entre os melhores jogadores do continente americano. Ele é recém-formado pelo Colégio Estadual Carlito de Carvalho, localizado em Macajuba.

O eFootball é uma evolução do Pro Evolution Soccer (PES), que chegou para redefinir a experiência da nova era do futebol digital. Na Etapa Regional, quatro jogadores, entre eles Bruno, ou como é conhecido no campeonato, Bduforro__Pro7, competiram em busca da vaga para a Etapa Mundial.

“Essa competição é aberta a qualquer público e ela é divulgada dentro do próprio jogo. Os participantes disputam uma vaga no Mundial do Japão que acontecerá no mês de julho desse ano. Eu consegui ir para a Etapa Regional, que aconteceu na cidade de Manchester, na Inglaterra. Primeiro passei na classificatória de todo o continente americano, em segundo lugar, e depois fiquei em terceiro lugar na Etapa Regional, na categoria Móbile”, ressaltou Bruno.

Desde 2019, Bruno mostrou interesse e talento pelo futebol virtual. Ele dividia seu tempo entre os estudos e os jogos de videogame, desenvolvendo habilidades que o levaram a ser reconhecido mundialmente.

“Eu comecei jogar no final de 2019, mas era apenas por diversão. Sempre gostei de jogar videogame de futebol, geralmente jogava pelo console até que conheci o eFootball mobile. Inicialmente, entrei para uma equipe pequena, depois evolui mais um pouco e entrei para o time do Flamengo, onde estou até hoje, o Flamengo Esports Mobile. Dali em diante, começou uma nova era na minha vida: passei a ficar cada vez mais conhecido no cenário do futebol virtual e aí estou até hoje”.

A conquista de Bruno trouxe muito orgulho para toda a comunidade escolar do Colégio Estadual Carlito de Carvalho. Professores, gestores e colegas celebraram sua vitória, reconhecendo seu talento. “Tenho muito orgulho e felicidade pela vitória do Bruninho. A gente vem acompanhando o já há algum tempo e, quando ele soube da notícia, nos procurou imediatamente para comunicar, foi uma felicidade sem tamanho. Saber que um aluno seu chegou nesse nível não tem preço”, disse o diretor da escola, Renan Macedo da Silva.

Ainda impactado pela experiência, Bruno compartilhou como foi participar da competição. “Eu nem acreditei que tudo isso estava acontecendo comigo. A ficha só caiu quando eu cheguei na Inglaterra. Comecei a ficar emocionado, porque não é sempre que nós, jovens e do interior, saímos do país. Esse jogo, realmente, mudou minha vida e eu fiquei bastante surpreso e feliz por levar a Bahia, a minha cidade e o meu país para a competição”.

