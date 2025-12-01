Menu
ESPORTES
VAI, BRASIL!

Jovem brasileiro conquista título no tênis e terá protagonismo em 2026

Tenista goiano se sagrou campeão do J500 de Mérida, no México

João Grassi

Por João Grassi

01/12/2025 - 15:54 h
Luis Guto Miguel se sagrou campeão do J500 de Mérida, no México
Luis Guto Miguel se sagrou campeão do J500 de Mérida, no México

O brasileiro Luis Guto Miguel, de 16 anos, se sagrou campeão do J500 de Mérida, no México. O tenista goiano bateu o norte-americano Keaton Hance por 2 sets a 0, na madrugada desta segunda-feira, 1º.

Com parciais de 6/1 e 6/1, Guto Miguel, atual 14º no ranking juvenil, atropelou Hance, 20º do mundo, no saibro mexicano. Esse foi o maior título conquistado pelo brasileiro no circuito juvenil.

Com a conquista, Luis Guto Miguel somou mais 350 pontos no ranking juvenil e chegará na 10ª colocação do ranking juvenil, o que permitirá ele assegurar vagas nos torneios profissionais em 2026, num projeto de transição da ATP para desenvolver jovens talentos do tênis.

O J500 de Mérida foi o quinto título da carreira de Guto Miguel. Nesta temporada, ele já tem dois troféus J300 (em Charleroi, na Bélgica, e em Repentigny, no Canadá). Ele também disputou a semifinal do US Open juvenil.

Após temporada de destaque, João Fonseca concorre a prêmio importante
Promessa baiana faz história e repete feito de João Fonseca no tênis

Brasileiro amplia 'freguesia' sobre americano

O título em cima de Keaton Hance confirmou o favoritismo de Luis Guto Miguel, que já havia derrotado o americano em dois dos três confrontos entre eles na atual temporada.

Agora, o brasileiro amplia essa vantagem da melhor maneira possível: com troféu e desempenho dominante.

x