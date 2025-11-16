ESPORTES
Promessa baiana faz história e repete feito de João Fonseca no tênis
Aos 14 anos, Nathália Tourinho conquista sua maior conquista e entra no top 200 mundial
Por Lucas Vilas Boas
A 40ª edição do Bahia Juniors Cup terminou, neste domingo, 16, com um clima de festa no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, e não faltaram grandes histórias. A principal delas veio justamente da casa: a jovem baiana Nathália Tourinho, de apenas 14 anos, faturou o maior título de sua trajetória até aqui.
Favorita no torneio, Nathália venceu a paulista Clara Borrasca por 6/3 e 6/4. O resultado garante à baiana seu segundo troféu de nível ITF e ainda um salto histórico no ranking: ela deixará a posição 214 e ingressará pela primeira vez no top 200 juvenil do mundo.
"Estou muito feliz, joguei na minha casa, na frente da minha família, sensação incrível", celebrou a jovem, que também saiu campeã nas duplas ao lado de Maria Fernanda Lopes.
No masculino, a decisão surgiu para os cuiabanos Livas Damázio, de 15 anos, e Leonardo Storck, de 16. Em um duelo marcado pela virada, Livas superou o companheiro por 3/6, 6/1 e 6/4 e garantiu o maior título da carreira. O título deve colocá-lo, pela primeira vez, entre os 200 melhores do mundo.
"Uma semana muito boa, saio do Mundial voltando a confiança. Comecei o torneio um pouco tenso, mas consegui ir aumentando meu nível de tênis. Ser campeão desse torneio foi uma experiência de vida para permanecer sendo eu dentro de quadra e seguir bastante confiante para os próximos torneios", destacou o campeão.
Reconhecido por revelar nomes que mais tarde fizeram história, o Bahia Juniors Cup segue em alta. O torneio já viu João Fonseca levantar o primeiro troféu juvenil em 2021, Thiago Wild vencer em 2017 e até Gustavo Kuerten brilhar na categoria 16 anos, em 1993.
