Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Promessa baiana faz história e repete feito de João Fonseca no tênis

Aos 14 anos, Nathália Tourinho conquista sua maior conquista e entra no top 200 mundial

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/11/2025 - 16:05 h
Nathália Tourinho
Nathália Tourinho -

A 40ª edição do Bahia Juniors Cup terminou, neste domingo, 16, com um clima de festa no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, e não faltaram grandes histórias. A principal delas veio justamente da casa: a jovem baiana Nathália Tourinho, de apenas 14 anos, faturou o maior título de sua trajetória até aqui.

Favorita no torneio, Nathália venceu a paulista Clara Borrasca por 6/3 e 6/4. O resultado garante à baiana seu segundo troféu de nível ITF e ainda um salto histórico no ranking: ela deixará a posição 214 e ingressará pela primeira vez no top 200 juvenil do mundo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Estou muito feliz, joguei na minha casa, na frente da minha família, sensação incrível", celebrou a jovem, que também saiu campeã nas duplas ao lado de Maria Fernanda Lopes.

No masculino, a decisão surgiu para os cuiabanos Livas Damázio, de 15 anos, e Leonardo Storck, de 16. Em um duelo marcado pela virada, Livas superou o companheiro por 3/6, 6/1 e 6/4 e garantiu o maior título da carreira. O título deve colocá-lo, pela primeira vez, entre os 200 melhores do mundo.

Leia Também:

Rogério Ceni vai quebrar marca histórica pelo Bahia contra o Fortaleza
Rebaixamento do Sport pode ajudar Bahia e Vitória em 2025; saiba como
Vitória retorna ao Z-4 após jogo atrasado do Brasileirão

"Uma semana muito boa, saio do Mundial voltando a confiança. Comecei o torneio um pouco tenso, mas consegui ir aumentando meu nível de tênis. Ser campeão desse torneio foi uma experiência de vida para permanecer sendo eu dentro de quadra e seguir bastante confiante para os próximos torneios", destacou o campeão.

Reconhecido por revelar nomes que mais tarde fizeram história, o Bahia Juniors Cup segue em alta. O torneio já viu João Fonseca levantar o primeiro troféu juvenil em 2021, Thiago Wild vencer em 2017 e até Gustavo Kuerten brilhar na categoria 16 anos, em 1993.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Juniors Cup

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nathália Tourinho
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Nathália Tourinho
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Nathália Tourinho
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Nathália Tourinho
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x