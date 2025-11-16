Promessa baiana faz história e repete feito de João Fonseca no tênis

Nathália Tourinho - Foto: Divulgação

A 40ª edição do Bahia Juniors Cup terminou, neste domingo, 16, com um clima de festa no Clube Bahiano de Tênis, em Salvador, e não faltaram grandes histórias. A principal delas veio justamente da casa: a jovem baiana Nathália Tourinho, de apenas 14 anos, faturou o maior título de sua trajetória até aqui.

Favorita no torneio, Nathália venceu a paulista Clara Borrasca por 6/3 e 6/4. O resultado garante à baiana seu segundo troféu de nível ITF e ainda um salto histórico no ranking: ela deixará a posição 214 e ingressará pela primeira vez no top 200 juvenil do mundo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Estou muito feliz, joguei na minha casa, na frente da minha família, sensação incrível", celebrou a jovem, que também saiu campeã nas duplas ao lado de Maria Fernanda Lopes.

No masculino, a decisão surgiu para os cuiabanos Livas Damázio, de 15 anos, e Leonardo Storck, de 16. Em um duelo marcado pela virada, Livas superou o companheiro por 3/6, 6/1 e 6/4 e garantiu o maior título da carreira. O título deve colocá-lo, pela primeira vez, entre os 200 melhores do mundo.

"Uma semana muito boa, saio do Mundial voltando a confiança. Comecei o torneio um pouco tenso, mas consegui ir aumentando meu nível de tênis. Ser campeão desse torneio foi uma experiência de vida para permanecer sendo eu dentro de quadra e seguir bastante confiante para os próximos torneios", destacou o campeão.

Reconhecido por revelar nomes que mais tarde fizeram história, o Bahia Juniors Cup segue em alta. O torneio já viu João Fonseca levantar o primeiro troféu juvenil em 2021, Thiago Wild vencer em 2017 e até Gustavo Kuerten brilhar na categoria 16 anos, em 1993.