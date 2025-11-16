Rogério Ceni vai quebrar marca histórica pelo Bahia contra o Fortaleza

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Leticia Martins | ECBahia

Acostumado em quebrar recordes no Bahia, Rogério Ceni vai atingir mais uma marca histórica justamente contra o seu ex-clube. No jogo contra o Fortaleza da próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada, o Tricolor vai se isolar como o time que o treinador mais atuou na carreira.

Rogério tem 153 jogos no comando do Esquadrão de Aço — exatamente o número de partidas que disputou pelo Fortaleza, que liderou o ranking por muitos anos. Coube ao destino guardar essa marca para ser batida justamente contra o Leão do Picí.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rogério conquistou quatro dos nove títulos da carreira como treinador em quase três anos de trabalho no Fortaleza, entre 2017 e 2020. Foi no clube cearense também que o comandante conquistou a sua primeira conquista neste cargo: a Série B de 2018.

Números de Rogério Ceni por Bahia e Fortaleza, respectivamente

153 jogos

80 triunfos | 81 vitórias

29 empates | 33 empates

44 derrotas | 39 derrotas

Não é a primeira e nem deve ser a última marca importante de Ceni pelo Bahia. Contratado em 2023, o técnico ajudou a equipe a escapar do rebaixamento, a conquistar a vaga na Libertadores após 36 anos, a voltar a erguer o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste em uma mesma temporada, além de estabelecer a atual campanha na Série A como a melhor na história dos pontos corridos.

De contrato renovado até o fim de 2027, Rogério Ceni ainda tem muita margem para quebrar ainda mais recordes no Bahia. Após vencer Flamengo e São Paulo pela primeira vez como técnico nesta temporada, o comandante busca, por exemplo, ajudar o Tricolor a chegar pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil.