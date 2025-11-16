ESPORTES
Rogério Ceni vai quebrar marca histórica pelo Bahia contra o Fortaleza
Tricolores se enfrentam na próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova
Por Lucas Vilas Boas
Acostumado em quebrar recordes no Bahia, Rogério Ceni vai atingir mais uma marca histórica justamente contra o seu ex-clube. No jogo contra o Fortaleza da próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada, o Tricolor vai se isolar como o time que o treinador mais atuou na carreira.
Rogério tem 153 jogos no comando do Esquadrão de Aço — exatamente o número de partidas que disputou pelo Fortaleza, que liderou o ranking por muitos anos. Coube ao destino guardar essa marca para ser batida justamente contra o Leão do Picí.
Rogério conquistou quatro dos nove títulos da carreira como treinador em quase três anos de trabalho no Fortaleza, entre 2017 e 2020. Foi no clube cearense também que o comandante conquistou a sua primeira conquista neste cargo: a Série B de 2018.
Números de Rogério Ceni por Bahia e Fortaleza, respectivamente
- 153 jogos
- 80 triunfos | 81 vitórias
- 29 empates | 33 empates
- 44 derrotas | 39 derrotas
Não é a primeira e nem deve ser a última marca importante de Ceni pelo Bahia. Contratado em 2023, o técnico ajudou a equipe a escapar do rebaixamento, a conquistar a vaga na Libertadores após 36 anos, a voltar a erguer o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste em uma mesma temporada, além de estabelecer a atual campanha na Série A como a melhor na história dos pontos corridos.
De contrato renovado até o fim de 2027, Rogério Ceni ainda tem muita margem para quebrar ainda mais recordes no Bahia. Após vencer Flamengo e São Paulo pela primeira vez como técnico nesta temporada, o comandante busca, por exemplo, ajudar o Tricolor a chegar pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil.
