ESPORTES
ESPORTES

Rogério Ceni vai quebrar marca histórica pelo Bahia contra o Fortaleza

Tricolores se enfrentam na próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

16/11/2025 - 15:27 h
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia

Acostumado em quebrar recordes no Bahia, Rogério Ceni vai atingir mais uma marca histórica justamente contra o seu ex-clube. No jogo contra o Fortaleza da próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada, o Tricolor vai se isolar como o time que o treinador mais atuou na carreira.

Rogério tem 153 jogos no comando do Esquadrão de Aço — exatamente o número de partidas que disputou pelo Fortaleza, que liderou o ranking por muitos anos. Coube ao destino guardar essa marca para ser batida justamente contra o Leão do Picí.

Rogério conquistou quatro dos nove títulos da carreira como treinador em quase três anos de trabalho no Fortaleza, entre 2017 e 2020. Foi no clube cearense também que o comandante conquistou a sua primeira conquista neste cargo: a Série B de 2018.

Rebaixamento do Sport pode ajudar Bahia e Vitória em 2025; saiba como
Torcida lota CT e Bahia vence jogo-treino de olho no Fortaleza
Everton Ribeiro destaca conexão com o Bahia e detalha futuro no clube

Números de Rogério Ceni por Bahia e Fortaleza, respectivamente

  • 153 jogos
  • 80 triunfos | 81 vitórias
  • 29 empates | 33 empates
  • 44 derrotas | 39 derrotas

Não é a primeira e nem deve ser a última marca importante de Ceni pelo Bahia. Contratado em 2023, o técnico ajudou a equipe a escapar do rebaixamento, a conquistar a vaga na Libertadores após 36 anos, a voltar a erguer o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste em uma mesma temporada, além de estabelecer a atual campanha na Série A como a melhor na história dos pontos corridos.

De contrato renovado até o fim de 2027, Rogério Ceni ainda tem muita margem para quebrar ainda mais recordes no Bahia. Após vencer Flamengo e São Paulo pela primeira vez como técnico nesta temporada, o comandante busca, por exemplo, ajudar o Tricolor a chegar pela primeira vez à semifinal da Copa do Brasil.

