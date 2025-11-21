TÊNIS
Após temporada de destaque, João Fonseca concorre a prêmio importante
Resultado vai ser divulgado durante a segunda semana de dezembro
Por João Grassi
Principal nome do tênis masculino do Brasil na atualidade, João Fonseca foi anunciado, nesta quinta-feira, 20, como finalista da categoria 'Breakthrough of the Year', que premia o jogador com maior evolução na temporada no ATP Awards, a premiação anual da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).
Vencedor de dois títulos em 2025 — ATP 500 da Basileia e ATP 250 de Buenos Aires, Fonseca saltou da 145ª para a 24ª posição do ranking mundial. O tenista brasileiro foi escolhido por jornalistas especializados para concorrer com o britânico Jack Draper (10º do mundo), o tcheco Jakub Mensik (19º) e o monegasco Valentin Vacherot (31º).
De acordo com a ATP, o resultado final vai ser divulgado durante a segunda semana de dezembro. João Fonseca ainda disputa o prêmio de Tenista Favorito dos fãs. A votação é aberta e ocorre no site da entidade.
Posição de destaque
João Fonseca está em posição de destaque na história do tênis masculino brasileiro. Com a 24ª posição atual, ele igualou a marca de Thomaz Koch (1974), superou o 25º lugar de Fernando Meligeni (1999) e ficou atrás apenas de Gustavo Kuerten, campeão mundial em 2000, e de Thomaz Bellucci, que atingiu o 21º posto em 2010.
Originalmente, Fonseca havia projetado terminar o ano entre os 40 melhores, superando as expectativas.
