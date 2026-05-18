Jovem surfista baiano inicia projeto social; confira

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O surfista Davi Lucca, de 11 anos, aparece ao centro da foto junto às crianças da Escola Emaús, de Camaçari - Foto: Reprodução | Redes sociais

O surfista baiano Davi Lucca, de apenas 11 anos, iniciou nesta semana o projeto “Geração que Inspira”, voltado à motivação de crianças e adolescentes por meio do esporte. A primeira edição da iniciativa foi realizada na Escola Emaús, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

Durante a visita ao colégio, o jovem surfista conversou com os estudantes sobre disciplina e a importância de acreditar no próprio potencial, tanto dentro quanto fora do esporte. A atividade contou com momentos de interação, fotos, além de mensagens de incentivo aos alunos.

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Meu maior objetivo é inspirar crianças a acreditarem nos seus sonhos. Se eu conseguir motivar pelo menos uma delas a continuar lutando pelo que ama, já valeu a pena. Davi Lucca - Surfista mirim baiano

Entenda o projeto

Segundo a proposta apresentada pelo atleta, o projeto “Geração que Inspira” pretende visitar escolas, comunidades e projetos sociais, promovendo ações voltadas ao fortalecimento de valores como respeito, foco, disciplina e perseverança.

A direção da Escola Emaús ressaltou a importância da iniciativa no ambiente escolar e apontou que atividades desse tipo contribuem para o fortalecimento da autoestima dos estudantes e para a construção de novas perspectivas de futuro.

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Conheça Davi Lucca

Natural da região de Praia do Forte, antiga vila de pescadores que atualmente é um destino turístico consolidado no litoral baiano, Davi Lucca é filho de surfista e passou a ter contato com o esporte ainda muito novo, competindo em eventos de surfe desde que tinha cinco anos.

Atualmente, ele tem uma trajetória em ascensão no surfe brasileiro e vem surgindo como um dos principais nomes do surfe mirim no Brasil, com destaque em competições nacionais e regionais por todo o país.

Entre suas conquistas estão o título de campeão pernambucano 2025, campeão da primeira etapa do Circuito Catarinense, supercampeão do Tivoli Triple Crown (estadual baiano), além de ter sido vice-campeão latino-americano em etapa disputada no Rio de Janeiro.

Conexão com Ivete Sangalo

A carreira de Davi Lucca no surfe tem apoio do Instituto Ivete Sangalo, associação sem fins lucrativos dedicada a causas sociais.

Ivete Sangalo ao lado do jovem surfista Davi Lucca | Foto: Reprodução | Redes sociais

A conexão de Ivete com o pequeno surfista começou em Praia do Forte, onde a artista tem casa, após a cantora fazer aulas na escola de surfe criada por Litinho, pai do atleta.

“Ela sempre foi nossa parceira. Já tem alguns anos que ela está colada com a gente. Nos conhecemos na praia, ela começou a fazer aula comigo e criamos uma conexão bacana”, disse o pai de Davi Lucca.