Juazeirense se despede da Copa do Nordeste com campanha histórica

Não deu para a Juazeirense nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas o Cancão de Fogo se despediu com a cabeça erguida. A equipe foi goleada por 4 a 0 pelo ABC na noite desta quarta-feira, 6, e foi eliminada com a melhor campanha de sua história na competição regional.

A Juazeirense se classificou pela primeira vez ao mata-mata do torneio nesta edição, ao terminar na segunda colocação do Grupo B, apenas atrás do Confiança. O Cancão de Fogo deixa o Nordestão com seis jogos, uma vitória, três empates e duas derrotas.

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A Juazeirense é a líder do Grupo A10 da Série D do Brasileirão, com 12 pontos conquistados em cinco jogos, e, além da boa campanha na busca pelo acesso à Terceira Divisão, o clube parou apenas na semifinal do Campeonato Baiano nesta temporada, sendo eliminado para o Bahia na Arena Fonte Nova.

O ABC, por outro lado, segue firme no torneio após terminar a primeira fase na liderança do Grupo A, à frente até mesmo do Fortaleza. O clube natural de Natal será o adversário do vencedor de Vitória x Ceará, que acontece logo mais às 21h30, no Barradão.

Do outro lado da chave, Confiança e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira, 7, por vaga na semifinal, enquanto Sport e ASA de Arapiraca duelam ainda hoje na Ilha do Retiro.