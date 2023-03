Juazeirense vai distribuir 3 mil ingressos para jogo com o Jacuipense

Brigando para chegar em sua primeira final do estadual, a equipe da Juazeirense espera contar com o apoio dos seus torcedores para o duelo contra o Jacuipense, em partida programada para domingo, 12, às 16h, no Adauto Moraes. Pensando nisso, o presidente Roberto Carlos, junto com um empresário local, resolveu liberar 3 mil ingressos para a partida.

Segundo informação divulgada pela assessoria de imprensa do Cancão de Fogo, os ingressos serão disponibilizados até às 15h30 do domingo (12). Após esse período será cobrado o valor de R$ 10.

A Juazeirense, que terminou a fase classificatória em terceiro lugar, enfrenta o Leão do Sisal neste domingo, 12, no Adauto Moraes, e enfrenta o Jacuipense no dia, 19, no estádio Eliel Martins.