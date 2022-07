Juazeiro recebe dois eventos de judô neste final de semana

Neste final de semana, de 22 a 24 de julho, a orla da cidade de Juazeiro, no norte do estado, vai receber a Super Etapa do Campeonato Baiano de Judô e a Copa Judô do Vale. As competições são promovidas pela Federação Baiana de Judô (Febaju) e conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Ambos os eventos integram ainda o calendário da entidade esportiva baiana em 2022.

Ao todo, 634 atletas já inscritos disputarão as sete categorias do evento estadual: sub11, sub13, sub15, sub18, sub21, sênior e iniciante.

A Super Etapa do Campeonato Baiano de Judô, que será realizada nos dias 22 e 23 de julho, faz parte do Tour do Judô, circuito de seis torneios no ano de 2022, que com outras etapas do campeonato baiano completam o calendário da Febaju. A programação conta com a pesagem na sexta-feira, 22, e os combates no sábado, 23.

Além da etapa do circuito estadual, a cidade de Juazeiro ainda vai receber a Copa Judô do Vale a o Festival da Criança no próximo domingo, 24. A competição que leva o nome da região característica que se encontra a cidade foi planejada pela Febaju, com parceria da Sudesb, para fomentar o judô no interior do estado e desenvolver o esporte no local. Os objetivos são melhorar o ranking dos atletas da casa e incentivar a participação de até três clubes da região.