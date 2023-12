Justiça confirma afastamento de presidente da CBF; confira | A TARDE

Nesta segunda-feira (11), a Justiça do Rio de Janeiro oficializou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o afastamento do seu presidente, Ednaldo Rodrigues. O Tribunal de Justiça do Rio designou José Perdiz de Jesus, presidente do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), para assumir interinamente o comando da entidade.

A principal incumbência de Perdiz será agendar uma eleição em um prazo máximo de 30 dias úteis, estabelecendo um prazo até 25 de janeiro de 2024. Além disso, ele terá a responsabilidade de gerenciar o pagamento das despesas essenciais para a continuidade das atividades da entidade, incluindo salários e custos operacionais.

Ednaldo Rodrigues tem a intenção de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) em Brasília. Seus advogados buscarão obter uma liminar para anular a decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio até que o caso seja tratado pelo STJ. Independentemente disso, se conseguir o apoio de federações estaduais e clubes, Rodrigues poderá se candidatar à eleição que será convocada.