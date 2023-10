Kits para o A Tarde Run serão entregues até este sábado | A TARDE

Os mais de 2.500 atletas inscritos para participar da 1ª edição do A Tarde Run tem até sábado, 14, para retirar o seu kit e garantir a sua presença na A Maratona da Bahia. A entrega está sendo feita na loja oficial do evento, localizada no 3º Piso do Shopping da Bahia das 9h às 22h (horário de funcionamento do shopping).

É importante lembrar que os participantes devem apresentar um documento com foto e/ou comprovante de inscrição no momento da retirada do kit. Os kits incluirão uma camisa, uma viseira, uma sacochila, um squeeze e um número de peito. A organização enfatiza que não serão disponibilizados kits no dia do evento.

O evento está marcado para domingo, 15 de outubro, e conta com provas de 5 km, 10 km, 21 km e os 42 km, disputadas nas categorias individual masculina e feminina. Com representatividade olímpica e Pórtico de largada e chegada posicionado na Arena Fonte Nova, para completar a corrida os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como ocorre nas olimpíadas. Haverá postos de hidratação em todo o percurso, a cada 2 km e na chegada.

A premiação é igual tanto para 42 km, quanto para 21 km, com os cinco primeiros colocados, no masculino e no feminino, recebendo o prêmio em dinheiro. Ou seja, 20 corredores serão premiados de acordo com a ordem de chegada.

Premiação em dinheiro da A TARDE Run:

1º - R$ 1.200

2º - R$ 700

3º - R$ 600

4º - R$ 500

5º - R$ 400

Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação e todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.